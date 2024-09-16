В Крыму насильник с трезубом получил 15 лет колонии

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Гражданина Украины в Крыму осудили за многократное изнасилование несовершеннолетней девочки. 67-летний мужчина три года использовал для удовлетворения своих сексуальных потребностей дочь своей сожительницы, угрожая ребенку расправой над ней и ее матерью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кошмар длился на протяжении трех лет – с марта 2020-го по август 2023-го. На момент первого изнасилования девочке едва исполнилось 12 лет. По угрозами насильника, ребёнок никому не рассказывал о происходящем, пока к ним в гости не приехали родственники, с которыми девочка поделилась своей тайной.

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«Под угрозами со стороны обвиняемого ребенок долгое время не решался сообщить о противоправных действиях последнего, в дальнейшем совместно с бабушкой заявил о произошедшем в правоохранительные органы», – уточнили в прокуратуре Крыма.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, показания давать отказался. Суд признал его виновным в совершении серии половых преступлений против своей несовершеннолетней падчерицы: изнасилование, с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Насильника приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, где ему предстоит пройти курс принудительных мер медицинского характера.

В ходе следствия была дана оценка матери потерпевшей девочки на предмет неисполнения родительских обязанностей.