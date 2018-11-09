В Крыму назначили нового начальника ФСБ

09.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Сегодня личному составу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю представлен новый начальник – генерал-лейтенант Михайлюк Леонид Владимирович.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Как сообщается в биографической справке назначенца, генерал-лейтенант Михайлюк в органах федеральной службы безопасности служит более 35 лет. За период службы имеет правительственные награды: орден Александра Невского, орден Мужества, орден «За личное мужество», орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медаль «За отвагу», Благодарность Президента Российской Федерации.

Предшественник Михайлюка генерал Палагин перед уходом с должности возбудил уголовные дела в отношении бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко и вице-премьера правительства Крыма Виталия Нахлупина.