В Крыму назревает судебный прецедент, который покончит с наглыми фотоживодёрами

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Следком возбудил уголовное дело против фотоживодеров, которые навязывают туристам съемки с животными возле популярных объектов показа.

За все время борьбы против фотоуслуг с шиншиллами, мартышками и крокодилами на крымских курортах впервые действия псевдофотографов квалифицировано как сговор, а не единичные административные нарушения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Еще 10 лет назад в Крыму провели социальную акцию – рекламно-информационную кампанию о незаконности такого вида бизнеса, как фотоуслуги с животными вне зоопарков и цирка. Бороться с фотоживодерами правоохранительные органы не спешили, поскольку было не понятно, по какой статье квалифицировать нарушение и куда девать нарушителя с животными. После вхождения Крыма в состав РФ закон о защите животных от жестокого обращения был принят в числе первых.

Но и здесь начались разночтения, что считать жестоким обращением, и кто будет выдавать экспертное заключение об этом. В итоге фотоживодеры чувствовали себя неуязвимыми и даже умудрялись вступать в рукопашную с инспекторами Минприроды, когда те фиксировали оказание услуг с экзотическими животными или дикими хищными птицами, что требует определенных условий и ветеринарных паспортов. Заплатив штраф, фотоживодеры через суд получали обратно своих питомцев, которые, обычно, больше одного сезона не выдерживали.

И вот, следственный главк СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

«Следственным отделом по городу Ялта установлено, что с апреля 2021 года по июнь 2022 года в туристических местах Большой Ялты за плату оказывались услуги по фотографированию граждан с дикими животными при отсутствии безопасных условий для людей, – сообщили в Следкоме. – Нарушения законодательства были выявлены в рамках прокурорской проверки. В настоящее время животные изъяты и помещены в зоопарк».

Вся зоозащитная общественность ждет результатов расследования уголовного дела в надежде, что больше никто не будет сажать мартышек под седативными веществами туристам на плечи и предлагать фото с крокодилом, у которого пасть замотана скотчем. Реальный приговор создаст прецедент, по которому МВД больше не будет отмахиваться от вопиющей жестокости и наглости фотоживодеров.