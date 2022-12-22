В Крыму назвали улицы в честь героев СВО

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В Симферополе новым улицам присвоили имена героев специальной военной операции. Решение принято сегодня на заседании Симферопольского городского совета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, в микрорайоне «Петровские высоты» две новых улицы названы именами Максима Дзюбина и Виктора Гудкова, еще одна будет именоваться улица Защитников Отечества. В микрорайоне «Залесье» две новых улицы названы именами Владислава Дорохина и Максима Старовойтова. В садовом товариществе «Энергетик» пгт Гресовский появились улицы Волонтёров и Добровольцев. В Каменском массиве — улица Героев Десантников.

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Напомним, на здании гимназии № 1 Симферополя открыта мемориальная доска Владиславу Дорохину, который посмертно награжден званием Героя России. Рядовой 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота погиб в возрасте не полных 22 лет.

У центрального входа в школу № 23 установлена памятная доска Максиму Старовойтову, морскому пехотинцу, который также награждён Орденом Мужества посмертно.