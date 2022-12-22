В Крыму назвали улицы в честь героев СВО

22.12.2022  15:22 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 109
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Россия


В Симферополе новым улицам присвоили имена героев специальной военной операции. Решение принято сегодня на заседании Симферопольского городского совета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, в микрорайоне «Петровские высоты» две новых улицы названы именами Максима Дзюбина и Виктора Гудкова, еще одна будет именоваться улица Защитников Отечества. В микрорайоне «Залесье» две новых улицы названы именами Владислава Дорохина и Максима Старовойтова. В садовом товариществе «Энергетик» пгт Гресовский появились улицы Волонтёров и Добровольцев. В Каменском массиве — улица Героев Десантников.

В Симферополе новым улицам присвоили имена героев специальной военной операции. Решение принято сегодня на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Напомним, на здании гимназии № 1 Симферополя открыта мемориальная доска Владиславу Дорохину, который посмертно награжден званием Героя России. Рядовой 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота погиб в возрасте не полных 22 лет.

У центрального входа в школу № 23 установлена памятная доска Максиму Старовойтову, морскому пехотинцу, который также награждён Орденом Мужества посмертно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть