В Крыму не исключают, что Киев доиграется до «Ялтинской конференции-2»

09.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Крым готов стать площадкой для проведения встречи лидеров крупнейших стран планеты и определения нового мирового порядка.

Об этом на пресс-конференции в ОСН заявил депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик подчеркнул, что существующие международные организации больше не справляются с возложенными на них обязанностями, и настало время для проведения новой «Ялтинской конференции».

«Я считаю, что международные институты утратили к себе доверие, и новая политическая архитектура должна быть связана с новыми гарантиями, новыми договорённостями. Условно говоря, это Ялтинская конференция-2. Я думаю, что полуостров, российский Крым будет рад предоставить эту площадку для того, чтобы наконец-то уйти от двойных стандартов и договориться о тех правилах, которые действительно будут работать на основе взаимного уважения и мировой стабильности, мира и, естественно, порядка», – заявил Бальбек.

С ним согласился финский политолог Йохан Бекман, но усомнился в том, что эта идея будет успешной в ближайшее время.

«Нам нужна новая Ялтинская конференция, нам нужна конференция именно руководителей Америки, России, Китая. Естественно, в этих условиях усиленной пропаганды против Крыма, где в наших СМИ пишут о том, что в Крыму якобы военный конфликт, где погибли десятки тысяч людей, – в этих условиях, конечно, Запад не захочет организовывать в Крыму никаких конференций», – полагает он.