В Крыму не могут найти желающих возглавить Симферополь

14.02.2022  23:02 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров:
 
Дзен, Кризис, Крым, Россия


Городской совет Симферополя соберется на внеочередную сессию 16 февраля, чтобы назначить новую дату конкурса на должность главы администрации крымской столицы. В проекте решения указано, что конкурс пройдет 11 – марта накануне торжеств по поводу 8-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Прежний конкурс, назначенный на 11 февраля, не состоялся. Официально из четырех претендентов двое подали не полный список документов, а один отозвал свою кандидатуру.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Неофициально – желающих «выгребать» за предыдущих руководителей Симферополя нет. Даже врио главы столичной администрации Максим Балахонов не стал претендовать на должность: ранее Симферополь провалил программу благоустройства на деньги Москвы, и подписывать акты за развороченные и брошенные дворы, бутафорские скверы и разобранную центральную площадь Ленина никому не хочется.

«Как только просохнет снежная каша и установится сухая погода, продолжится укладка плитки, – говорил Балахонов, стоя посреди площади в конце января. – Для окончания всех работ достаточно одного месяца».

Что касается остальных объектов, то на их приведение в порядок потратят деньги бюджета Симферополя. Масштаб недоделок в рублях не озвучивается, видимо, чтобы не злить симферопольцев и москвичей.

А в этом году глава Крыма ставит задачу наращивать темпы, и уже в 2023 делать по 1 тысяче дворов и 1 тысяче кровель в год. И ведь деньги есть, поддержка есть, а результата нет. При всем строительном лобби в Крыму привести города в порядок пока что не удаётся.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть