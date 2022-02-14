В Крыму не могут найти желающих возглавить Симферополь
Городской совет Симферополя соберется на внеочередную сессию 16 февраля, чтобы назначить новую дату конкурса на должность главы администрации крымской столицы. В проекте решения указано, что конкурс пройдет 11 – марта накануне торжеств по поводу 8-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Прежний конкурс, назначенный на 11 февраля, не состоялся. Официально из четырех претендентов двое подали не полный список документов, а один отозвал свою кандидатуру.
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Неофициально – желающих «выгребать» за предыдущих руководителей Симферополя нет. Даже врио главы столичной администрации Максим Балахонов не стал претендовать на должность: ранее Симферополь провалил программу благоустройства на деньги Москвы, и подписывать акты за развороченные и брошенные дворы, бутафорские скверы и разобранную центральную площадь Ленина никому не хочется.
«Как только просохнет снежная каша и установится сухая погода, продолжится укладка плитки, – говорил Балахонов, стоя посреди площади в конце января. – Для окончания всех работ достаточно одного месяца».
Что касается остальных объектов, то на их приведение в порядок потратят деньги бюджета Симферополя. Масштаб недоделок в рублях не озвучивается, видимо, чтобы не злить симферопольцев и москвичей.
А в этом году глава Крыма ставит задачу наращивать темпы, и уже в 2023 делать по 1 тысяче дворов и 1 тысяче кровель в год. И ведь деньги есть, поддержка есть, а результата нет. При всем строительном лобби в Крыму привести города в порядок пока что не удаётся.
Спасибо!
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