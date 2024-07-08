В Крыму не могут спасти уникальные объекты культуры от дорожных строителей

Любовь Смирнова.  
08.07.2024 17:59
  (Мск) , Симферополь
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Вандализм, Дзен, Крым, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Строительство


Капитальный ремонт и расширение автодорог в Крыму сопровождается вырубкой деревьев и уничтожением малых архитектурных форм – остановок пассажирского транспорта с уникальными мозаичными панно. Компенсационные посадки деревьев предусмотрены, а восстановление мозаик – нет.

Только семь из них признаны объектами культурного наследия, и борьба за каждую следующую остановку уступает во времени и скорости дорожным работам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Капитальный ремонт и расширение автодорог в Крыму сопровождается вырубкой деревьев и уничтожением малых архитектурных...

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Остановочные павильоны в СССР были объектами двойного назначения. Их бетонные стены и крыша служили укрытием на случай «воздушной тревоги». Мозаичные панно придавали бетонным сооружениям изящность и служили примером монументального искусства. Во многих городах России мозаики соцреализма находятся под охраной, обязывая собственников зданий и объектов следить за их состоянием и не допускать разрушения.

В Крыму борьба за сохранение мозаичных панно вылилась в общественное движение «Сообщество защиты крымской мозаики». Его активисты стараются запечатлеть оставшиеся произведения соцреализма, и по возможности добиться их внесения в перечень объектов культурного наследия. Но масштабное дорожное строительство движется быстрее: при ремонте автодороги Алушта – Ялта уже уничтожен павильон в селе Виноградное.

Такая же участь ждет павильоны в направлении Судака, как только дорожники приступят к расширению проезжей части автодороги Льговское-Грушевка-Судак.

«Дороги у нас в Крыму делают идеальные, а вот с сохранением близдорожных архитектурных шедевров прошлого – проблемы», – сетует краевед и экскурсовод Иван Коваленко.

Сохранять бетонные павильоны дорожники не обязаны. Формально это просто остановки, которые заменят на дешевые, типовые, стеклянные павильоны, как предусмотрено в проекте. Эмоции и переживания об уничтожении крымского колорита в документацию не внесешь – нужны юридические основания для сохранения мозаичных произведений искусства.

После Виноградного под угрозой остановочные павильоны «Ай-Даниль» и «Краснокаменка». На очереди мозаичные панно Переваловки и Лесного на дороге Грушевка – Судак, попадающей под реконструкцию для съезда с трассы «Таврида».

«Ребята, а Дом культуры в селе Грушевка? Там были две стены с мозаикой – теперь при ремонте ничего не осталось. Двадцать лет ждали ремонта, мозаики рассыпались, теперь всё», – переживает судакский блогер Александр (Сандро) Кирьяков.

Активисты «Сообщества защиты крымской мозаики» составили перечень уникальных остановочных павильонов и направили его в Минкультуры для включения в объекты культнаследия. Однако печальный пример сноса особняка главного архитектора Ялты Николая Краснова говорит о том, что до рассмотрения вопроса часть павильонов не доживут.

Так весной в Евпатории, несмотря на протесты общественности, снесли стену с мозаичным панно бывшего пансионата «Родничок». Неравнодушным к культурному наследию крымчанам удалось привлечь внимание главы республики Сергея Аксёнова и чиновников Минкульта, но здание пансионата вместе с произведением советского искусства снесли до того, как власти успели вмешаться.

В 2022 году в ходе ремонта центра культуры и досуга в Джанкое закрыли мозаику гидромелиораторам. После гневных писем и возмущений горожан, изображение вернули на место, но в виде натянутого баннера, а не оригинальной мозаики. Монументальное панно увековечивало строительство Северо-Крымского канала.

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