В Крыму ненавидят Украину и ждут её уничтожения – крымский политолог

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Новости Украины

Постоянные обстрелы и террор со стороны Украины делают очевидным отношение киевского руководства к жителям Крыма, Донбасса и освобождённых от ВСУ территорий, где с каждым терактом лишь утверждаются во мнении, что будущее возможно только с Россией.

Об этом в эфире YouTube канала «Вольная улица» заявил крымский политолог Владимир Джаралла, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джаралла ответил на вопрос ведущей о том, что чувствуют крымчане, живя последнее время в условиях терактов со стороны Украины.

«С одной стороны, это, конечно же, тревога. Потому что нужно было осознать масштаб произошедшего, кого это задевает. Дальше это подсчет рисков, что из этого следует, и как с этим разобраться. Здесь многие, конечно же, поняли, что, во-первых, масштабы по счастью не слишком грандиозные. По счастью. В отношении главного события, конечно же, экономики, общей жизни Крыма и курортного сезона это повлияло незначительно. Но по поводу оценки произошедшего, это, прежде всего, злость. Очень сильная злость по отношению к Украине. Дело в том, что 8 лет Крым постоянно находился под угрозами со стороны Украины. Это перекрытие воды, это отключение электричества, это попытка со стороны Украины засылать диверсантов. И при этом какие-то громкие, пафосные выражения, которые постоянно сменялись угрозами. Поэтому сейчас, когда происходит СВО, когда уже сейчас граница отодвинулась очень далеко на север, то, конечно же, главное желание, чтобы побыстрее всё закончилось и закончилось абсолютным разгромом этого государства, для того чтобы оно никогда уже не смогло угрожать ни нам, ни какому ещё региону России», – сказал политолог.

«Как вы считаете, для чего Украина обстреливает мирных жителей Курской области, Белгородской области, или разбрасывает «лепестки» в Донецке? Ведь там нет никаких вооружений и военных объектов, куда они стреляют. То есть, что это за акции против мирных жителей?» – задала вопрос ведущая.

«Здесь, я думаю, ключевое слово «террор». В дословном переводе это «ужас». Поэтому терроризм – это желание, чтобы у простых людей, у граждан в обществе возникло ощущение страха и ужаса. И поэтому они и совершают акты против гражданского населения. Вне всякого сомнения, то, что делают украинские каратели, подпадает под категорию терроризма. Другое дело, что Западе пользуясь системой двойных стандартов, конечно же, на это, пока в данных условиях, предпочитают не обращать внимания. Для всех остальных это лишь обозначение того, что, во-первых, – то, что мы делаем правильно. Во-вторых – то, что нас считают врагами и относятся соответственно, и, следовательно, другого будущего, кроме как будущего с Россией – нет», – констатировал Джаралла.