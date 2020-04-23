«В Крыму нет счастья»: МИД Украины негодует от статьи в американском журнале

23.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, не бывавший за последние шесть лет в Крыму, посчитал неправдивой статью, опубликованную в американском издании «Foreign Affairs» о том, что большинство крымчан не считают, что их «оккупировали» и положительно оценивают свои перспективы.

Свои мысли Кулеба опубликовал в этом же журнале, сравнив Крым с КНДР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в своей статье Кулеба уверяет, что не стоит доверять соцопросам, проведенным «Левада-Центром» по заказу американского издания.

«Есть несколько фундаментальных проблем с измерением общественного мнения во время незаконной оккупации. В Крыму нет свободной среды, в которой можно выражать политические взгляды, особенно если эти взгляды противоречат позиции Кремля. Более того, крымчане провели более шести лет под мощным огнем российской телевизионной пропаганды без легкого доступа к альтернативным источникам.

Выделение предполагаемого счастья одних, так как других в Крыму похищают, сажают в тюрьму или убивают, едва ли кажется этичным. В Северной Корее есть люди, которые искренне сообщат о своем счастье, если их спросят. Но описывают ли их настроения реальность нарушений прав человека в их стране? Опрос крымчан об их счастье циничен. Многие «несчастные» крымчане будут либо опасаться участвовать в таком опросе, либо физически не смогут этого сделать, будучи заключенными в тюрьму или убитыми», – утверждает Кулеба.

Под статьей главы украинского МИДа авторы того самого материала, согласно которому 73% крымчан чувствуют себя счастливыми, пишут, что их опрос был проведен честно и беспристрастно.

«Мы проводим исследования общественного мнения на оспариваемых постсоветских территориях более 15 лет и слишком хорошо знакомы с политической чувствительностью такой работы… Наша цель во всех этих регионах состояла в том, чтобы оценить взгляды простых людей, используя независимые исследовательские компании, которые используют надежные социальные научные методы.

Результаты, как правило, показывают, что отношение общественности на оспариваемых территориях значительно отличается от преобладающих взглядов на материнской территории. Наши выводы в Крыму соответствуют этой схеме. Демократические общества сильнее, когда они признают заслуги научных исследований» – говорится в совместном заявлении журналистов Джона О’Локлина, Джерарда Тоала и Кристин Бакке.