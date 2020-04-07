В Крыму нет тяжелобольных коронавирусников

07.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму зарегистрировали еще один случай заболевания коронавирусом нового штамма. Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусу заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Аксенова, заболевшая – женщина, которая вернулась из Москвы, где посещала родственников. В больницу она поступила 3-го апреля, круг ее контактов установлен, их анализы показали отрицательный результат.

Министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов в своем докладе подчеркнул, что сегодня из 22-х подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на лечении находятся 17-ть человек, среди которых нет «тяжелых» больных. Пятеро инфицированных ранее выздоровели и были выписаны из больниц. В Севастополе за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество инфицированных составило пять человек.

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