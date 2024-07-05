В Крыму невиданный урожай малины и ежевики – вся надежда на туристов

В фермерских хозяйствах Крыма начали сбор малины и ежевики. Как и остальные плодовые культуры, в этом году урожай ягод созрел на 20 дней раньше, а рекордная июльская жара вынуждает аграриев ежедневно привозить на плантации сборщиков: не снятое – сегодня завтра превратиться в компот

Ягодами в Крыму в основном занимаются небольшие фермерские хозяйства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Для промышленных масштабов нужен хороший полив, с которым в последние годы напряжёнка. А для небольших плантаций в 2-3 га при капельном орошении достаточно ставка или пруда-накопителя. Однако такие мелкие производители не могут выполнить условия ритейлеров и обеспечивать стабильный завоз ягод, поэтому сбывают всю свою продукцию на оптовых сельхозрынках Крыма.

«Обеспечить стабильную реализацию мелким фермерским хозяйствам очень сложно. Единственное место, куда они могут вывезти свою продукцию – это оптовый рынок. Большие фермерские хозяйства, которые занимаются выращиванием земляники, ежевики и голубики, такие у нас тоже есть, они, конечно, поставляют на материк в регионы, в торговые сети. С точки зрения бизнеса – это интересно, потому что свежая ягода всегда выгодна, на неё есть спрос. Тем более, сейчас есть такие селекции, лёжкие, транспортабельные, с хорошими вкусовыми качествами, которые можно спокойно перевозить до Москвы. Тем более, что крымская ягода созревает раньше, и есть время занять рынок», – отметила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

Малина и ежевика могут плодоносить с июня по сентябрь. Основной покупатель – гости Крыма, поэтому сорта фермеры стараются выбирать такие, чтобы потребитель ел с ощущением ягоды с грядки. В ежевике предпочтение десертному сорту Торнфри, с большими чёрными ягодами и толстыми побегами без шипов, в малине – урожайные Зюгану и Маравилу.

«Мы выбирали наши местные сорта, чтобы избежать рисков. Иностранные сорта могут не прижиться. Взяли средней степени созревания, много поздней ежевики, чтобы ещё захватить окончание курортного сезона, потому что всё равно мы здесь ориентируемся на курортников. Что касается обработки, естественно, мы используем удобрения, как натуральные с ближайшей дружественной фермы, так и обрабатываем ягоды, но разрешенными препаратами и от вредителей, а не гормонами роста, чтобы ежевика выросла за неделю в 4 раза. Малины собираем где-то 3-4 тонны с гектара, ежевики где-то 3, 5 тонны. Очень жарко, у нас сжатые сроки, собираем каждый день и по чуть-чуть, потому что иначе не реализуем. На рынке очень много ягоды, которая приехала с Краснодара, с новых территорий», – рассказала фермер Юлия Шилко.

Помимо того, что новые регионы сбивают цены на ягоды, которые с плантаций продают по 180 рублей за кило ежевики и 350 рублей малины, в Приазовье нет дефицита рабочей силы. Тогда как в Крыму найти рабочих на сезон довольно сложно, говорит фермер Альберт Газарян.

«У них и объем есть, и рабочих рук много. У нас с людьми тяжело. Мне на сбор нужно 70-80 человек, минимум. Сейчас только начало, 10 человек справляется пока с этим делом, но через две недели такого количества людей уже не хватит. С бригадами работать тяжело, а они работают по принципу «не моё – не жалко». Если бы было больше людей, мы ещё расширились», – заверил фермер.

По его словам, спрогнозировать урожай в открытом грунте очень сложно. С 2,5 га малинника можно собрать 15-25 тонн ягод, все будет зависеть от погодных условий. Чтобы иметь стабильный урожай нужно ставить парник, тогда и урожайность вдвое выше, и цена на малину вне сезона гораздо интереснее.

Особенно, если прямо с грядки отправлять ягоду в Москву. Еще один вариант – организовать цех консервации, чтобы варенье с отметкой «Сделано в Крыму» стало одним из гастрономических сувениров Крыма.