В Крыму никак не могут придумать работающую схему благоустройства пляжей

В разгар курортного сезона власти Крыма решили проверить эффективность использования пляжей, переданных предпринимателям по договорам благоустройства.

Часть прибрежных территорий могут вернуть муниципалитетам досрочно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В этом сезоне работают 440 пляжных территорий. Эти площадки прошли обследования дна, качества морской воды и пляжного грунта, искусственные пляжи подсыпали мелким щебнем. Затраты на подготовку одной карты пляжа колеблются от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, и каждый год стоимость водолазного обследования, анализов грунта и морской воды только растет. Окупить их можно оказанием платных услуг по прокату пляжного инвентаря и размещением нестационарных торговых точек. Или включением затрат на содержание в стоимость размещения, если речь идет о собственных пляжах отелей и санаториев.

Накануне курортного сезона Минкурортов Крыма разработало новый порядок закрепления пляжей через аукцион, чтобы регулировать размещение торговых точек и ввести стандарты пляжного оборудования – «люкс», «стандарт», «эконом». С недобросовестными пользователями министерство грозилось расторгнуть договоры благоустройства, чтобы по новой процедуре определить новых благоустроителей. Таковых, по предварительным подсчетам, Минкурортов, порядка 50 договоров.

«Благодаря новой конкурсной процедуре мы привлечем к этому бизнесу более дисциплинированных предпринимателей, которые обеспечат наличие на пляже не только шезлонгов и теневых навесов, а прежде всего, сервисное обслуживание на высоком уровне. Мы понимаем все механизмы пользования пляжей, их коммерческую составляющую, структурируем эти данные, для того, чтобы пляжный бизнес в Крыму велся справедливо и при этом приносил доходы в бюджет города, сопоставимые с реально полученной прибылью», – уверял министр курортов Крыма Вадим Волченко.

Однако к началу июля оказалось, что и новая процедура не отразилась на уровне благоустройства пляжей. Глава минкурортов предлагает вновь пересмотреть эффективность использования пляжных территорий и вернуть часть из них муниципалитетам, чтобы те зарабатывали самостоятельно. Причем сделать это до 1 августа, чтобы администрации могли получить доход еще в этот сезоне, неся расходы на уборку и работу матросов-спасателей.

Также Минкурортов предлагает разработать единый архетип пляжей и набережных, чтобы упорядочить внешний облик общественных территорий и избавить их от избыточной торговли. При этом архетип торговых палаток муниципалитеты курортных территорий утвердили задолго до начала сезона отпусков, а внешний вид всех крымских пляжей с рекомендациями по цветовой гамме для каждого региона Минкурортов презентовал еще в 2017 году на первой в России единой выставке пляжного оборудования «Пляжный мир».