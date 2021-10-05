В Крыму – новые обыски и задержания чиновников: Что происходит?

05.10.2021 15:20 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Вслед за недавним арестом экс-вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и бывшего министра строительства Михаила Храмова СМИ полуострова сообщают о новых обысках и задержаниях чиновников.

На этот раз в поле интереса силовиков оказалось руководство Евпатории, а также Департамент капитального строительства Севастополя.

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков так прокомментировал ситуацию.

«Сами по себе факты арестов должностных лиц – это дело плохое, потому что оно показывает, что есть элементы коррупции в среде крымских чиновников. Но при этом, я замечу, что окончательное решение о вине того или иного чиновника должен выносить суд. Насколько мне известно, с Кабановым все не так однозначно, как казалось первоначально. Надо понимать, что он работал в сложных условиях дефицита воды в Крыму, отвечал за строительство многих водоводов, и то, что вменялось ему изначально, сейчас, вроде бы, принимает гораздо более скромные размеры. Я уверен в чистоте работы ФСБ, правоохранительных органов. Если задержание произошло, то на то, наверное, есть какие-то основания», – заявил Цеков.

Политолог Сергей Киселев в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что задержания говорят о низком качестве управленцев в Крыму – чиновники не могут рационально использовать колоссальные средства на восстановление полуострова, выделяемые Москвой:

«Если произошло задержание и возбуждено уголовное дело, то, вероятно, у силовиков имеются веские причины для подобных действий. Печально, конечно, это. Все должно и могло быть не так. Те огромные средства, которые Россия вкладывает в развитие Крыма, предполагают не только их освоение, но еще и строить надо. Предполагалось, что за эти годы многие увидят изменения в положительную сторону, которых очень хотелось крымчанам после эпохи украинского запустения. Но тут, как писал Денис Давыдов, «был раньше век богатырей, но смешались шашки, и полезли из щелей мошки да букашки». Вот, мошки да букашки на различных должностях, которые связаны с выделением земель, изменением собственности, стали решать свои личные задачи, которые не соответствуют ни государственным, ни личным».

Бывший депутат Верховной рады, севастопольский политик Вадим Колесниченко отмечает, что задержания чиновников по подозрению в коррупции регулярно проходят по всей России, и Крым здесь не исключение:

«Я бы не строил здесь теорию заговора – давайте поднимемся чуть выше и увидим, что на территории всей страны ежедневно проводятся обыски, задержания, начиная от чиновников, заканчивая мэрами и главами департаентов. Это, всего-навсего, рутинная работа по выявлению коррупционеров и привлечению их к ответственности. Но, к сожалению, такими способами побороть эту проблему не удастся, потому что она гораздо глубже закопана – это состояние общества и расслоение его на тех, кому все можно и тех, кто является «нефтью» российского государства – народом, который служит источником дохода», – заявил Колесниченко.

Что касается обыска в департаменте капстроительства Севастополя, то он связан с вероятным хищением средств ФЦП, отмечает местный общественник Иван Комелов:

«Я не думаю, что сегодняшние обыски в капстрое связаны с Евгением Кабановым. Скорее это связано с той информацией, которую дала городская прокуратура по результатам проверки выполнения ФЦП по строительству стадиона 200-летия Севастополя, где усматривается хищение более 200 миллионов рублей», – заявил Комелов.