В Крыму новые улицы и скверы назовут именами павших за Россию бойцов СВО

В Крыму новые улицы и скверы будут называть в честь погибших в ходе спецоперации жителей республики.

Об этом сегодня на совещании по проблемным вопросам Евпатории озвучил глава Крыма Сергей Аксенов.

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«В рамках благоустройства – это и совет, и рекомендация главам администраций, принимать меры для увековечивания памяти ребят, которые не вернулись со специальной военной операции, – подчеркнул он. – Они все герои, не только те, которым присвоят название «Героя России». Гордимся нашими земляками – крымчанами, которые мужественно выполняли свой долг, царствие им небесное, это настоящие защитники.

Поэтому поддерживаю такую практику, чтобы новые улицы, скверы, установка бюстов к любым праздничным и торжественным мероприятиям увековечивали память тех, кто защищал нашу Родину».