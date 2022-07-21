В Крыму новые улицы и скверы назовут именами павших за Россию бойцов СВО

21.07.2022  19:55 (Мск), Евпатория
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В Крыму новые улицы и скверы будут называть в честь погибших в ходе спецоперации жителей республики.

Об этом сегодня на совещании по проблемным вопросам Евпатории озвучил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Крыму новые улицы и скверы будут называть в честь погибших в ходе спецоперации...

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«В рамках благоустройства – это и совет, и рекомендация главам администраций, принимать меры для увековечивания памяти ребят, которые не вернулись со специальной военной операции, – подчеркнул он. – Они все герои, не только те, которым присвоят название «Героя России». Гордимся нашими земляками – крымчанами, которые мужественно выполняли свой долг, царствие им небесное, это настоящие защитники.

Поэтому поддерживаю такую практику, чтобы новые улицы, скверы, установка бюстов к любым праздничным и торжественным мероприятиям увековечивали память тех, кто защищал нашу Родину».

По информации Минкурортов Крыма, в объектах размещения бесплатно уже отдохнули 120 раненых бойцов. Семьям погибших и раненых оказывается индивидуальная помощь.

Напомним, именем погибшего в Мариуполе заместителя командующего ЧФ капитана 1 ранга Андрея Палия будет назван патрульный катер на праздновании Дня ВМФ в Севастополе.

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