В Крыму новые улицы и скверы назовут именами павших за Россию бойцов СВО
В Крыму новые улицы и скверы будут называть в честь погибших в ходе спецоперации жителей республики.
Об этом сегодня на совещании по проблемным вопросам Евпатории озвучил глава Крыма Сергей Аксенов.
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«В рамках благоустройства – это и совет, и рекомендация главам администраций, принимать меры для увековечивания памяти ребят, которые не вернулись со специальной военной операции, – подчеркнул он. – Они все герои, не только те, которым присвоят название «Героя России». Гордимся нашими земляками – крымчанами, которые мужественно выполняли свой долг, царствие им небесное, это настоящие защитники.
Поэтому поддерживаю такую практику, чтобы новые улицы, скверы, установка бюстов к любым праздничным и торжественным мероприятиям увековечивали память тех, кто защищал нашу Родину».
По информации Минкурортов Крыма, в объектах размещения бесплатно уже отдохнули 120 раненых бойцов. Семьям погибших и раненых оказывается индивидуальная помощь.
Напомним, именем погибшего в Мариуполе заместителя командующего ЧФ капитана 1 ранга Андрея Палия будет назван патрульный катер на праздновании Дня ВМФ в Севастополе.
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