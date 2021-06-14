В Крыму – новые «зверства оккупантов»

14.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Сразу два общественных объекта были открыты после реконструкции накануне Дня России в Крыму.

В городе-курорте Саки на берегу одноименного озера торжественно открыли новую набережную длиной около трех километров. Ее строительство в объеме около 800 млн рублей финансировалось из программы восстановления Крыма после пребывания под контролем Украины.

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На территории новой набережной расположена пешеходная зона, детские площадки, зоны отдыха, велосипедная дорожка, амфитеатр на 650 мест. Также открыты шесть тематических фонтанов, высажено более 15 тысяч кустарников и более двух тысяч деревьев. Теперь остаётся надеяться, что чиновники проследят за обеспечением сохранности новой набережной и тем, чтобы растения прижились.

«Давно была необходимость создания объекта, который бы в условиях круглогодичного курорта был использован многочисленными отдыхающими 15-ти санаторно-курортных учреждений, которые находятся на территории города», — заявил на церемонии открытия глава администрации города Александр Овдиенко.

А в Севастополе накануне праздника открыли новый спортивный комплекс на улице Жидилова. Он включает стадион, беговые дорожки, тренажеры, баскетбольную площадку и сборный памп-трек.

«Второй такой комплекс построен в селе Орлиное, и ещё два построим в этом году. Конечная цель — современный спортивный комплекс в каждый микрорайон», – пообещал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.