В Крыму нужны свои отмороженные хуситы – сбивать разведывательные дроны США – Чадаев

Любовь Смирнова.  
20.06.2024 21:59
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В Крыму нужно завести аналог йеменских хуситов, которые будут сбивать разведывательные дроны Reaper без оглядки на политические риски.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, эксперт в области беспилотников Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму нужно завести аналог йеменских хуситов, которые будут сбивать разведывательные дроны Reaper без...

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«Технически их, конечно, можно сбить. Люди в тапках в Красном море Reaper уже штук семь с неба снесли. Опять же – это большие «птицы». И, будучи большими, они уже вполне себе попадают под все средства, которые были созданы в эпоху, когда существовала только большая ПВО против пилотируемых аппаратов. Поэтому «Байрактары» не прижились, потому что они большие, обычное ПВО их видит и сбивает.

Проблема с маленькими дронами. В том и дело, что нижний горизонт эффективности ПВО – 150 метров. И сейчас самолётные дальнолёты летят под радаром. Кстати, на воде не так, вода как зеркало, и над водой видно достаточно низко. Поэтому те, кто на Севастополь летят, стремятся над водой лететь как можно меньше», – пояснил он.

Эксперт уточнил, что беспилотники Reaper являются частью американской системы поражения, компонентами наведения на цель.

«Украинцы в лучшем случае на кнопку нажимают, когда речь идёт о дальнобойных ракетах. Весь комплекс целеуказания – это большая внешняя инфраструктура, частью которой являются беспилотники.

Но применительно к Чёрному морю, плохо, что у нас в Крыму нет хуситов. Были бы у нас какие-то хуситы – страшные люди с бородами и в тапках, с твёрдой верой в свои идеалы. Летит, летит американская «птица», а под ней какие-то хуситы живут. Они – раз, её снесли, а мы ни причём. Нам бы хуситов завести. А без них как-то стремновато, а вдруг Третья мировая начнётся, ядерный конфликт, и так далее. А с хуситами проще», – заключил Чадаев.

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