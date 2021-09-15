В Крыму обнаружен уникальный древний клад

15.09.2021 10:20 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму при раскопках древнего могильника Опушки археологи из Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского обнаружили коллекцию украшений III века.

Три браслета, серьги и два нагрудных украшения в сердоликовом стиле хорошо сохранились и, по данным ученных, могли принадлежать высокопоставленным особам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игорь Храпунов рассказал журналистам, что украшения найдены в захоронении предков средневековых алан, проживавших в то время в Крыму.

«Большинство найденных образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции. Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали. Украшения относятся к позднеримскому полихромному или, как его ещё называют, сердоликовому стилю. Его отличительная особенность – инкрустация крупными сердоликами и рельефный орнамент. Этот стиль был распространён от Дуная до Кавказа и датируется второй половиной III – первой половиной IV века нашей эры», – заявил Храпунов.

Кроме драгоценностей в могильнике были обнаружены также мечи и предметы амуниции аланских воинов.

«Уникальность могильника Опушки в том, что он стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской, – добавил ученый. – Раскопом мы соединили участки могильника с погребениями разных культур. Сейчас мы исследовали 1/7 могильника и надеемся, что дальнейшие раскопки помогут определить причины такого внимания к данному месту носителей пяти различных культур».