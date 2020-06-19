19.06.2020, Севастополь, Максим Карпенко
 
Крым, Наука, Россия
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В Крыму обнаружены гигантские запасы пресной воды


Ученые из Севастопольского государственного университета и НИИ сельского хозяйства Крыма РАН обнаружили колоссальные объемы подземных пресных вод, которые протекают на глубинах от 350 до 1100 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе СевГУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ученые в течение двух лет исследовали два подземных высокотемпературных очага, расположенных в крымских горах, и установили, что по сети тектонических разломов происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80—850С.

Как заявил заведующий научно-исследовательской лабораторией СевГУ Николай Ковалев, уникальность этих потоков подземных вод в том, что они формируются в «природных опреснителях» при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды.

«Были детально исследованы два сквозных тектонических разлома с напорными подземными водами, мигрирующими на расстояние более 120 км (от Крымских гор до их субмаринной разгрузки под акваторию Азовского моря). Пробуренные ранее скважины в границах этих потоков имеют самоизлив и фонтанируют более 20 лет.

По предварительной оценке, крупные сквозные подземные потоки (около 20 шт.) и более мелкие (более 30 шт.) ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Чёрного морей в виде субмаринных разгрузок пресные воды в объёмах более одного миллиона кубометров воды в сутки, что в несколько раз превышает объёмы их добычи из верхних водоносных горизонтов в настоящее время», – говорится в сообщении.

Напомним, что Украина перекрыла Северо-Крымский канал и отказывается возобновить водоснабжение полуострова, несмотря на призывы ООН.

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