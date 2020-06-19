В Крыму обнаружены гигантские запасы пресной воды
Ученые из Севастопольского государственного университета и НИИ сельского хозяйства Крыма РАН обнаружили колоссальные объемы подземных пресных вод, которые протекают на глубинах от 350 до 1100 метров.
Об этом сообщили в пресс-службе СевГУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ученые в течение двух лет исследовали два подземных высокотемпературных очага, расположенных в крымских горах, и установили, что по сети тектонических разломов происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80—850С.
Как заявил заведующий научно-исследовательской лабораторией СевГУ Николай Ковалев, уникальность этих потоков подземных вод в том, что они формируются в «природных опреснителях» при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды.
«Были детально исследованы два сквозных тектонических разлома с напорными подземными водами, мигрирующими на расстояние более 120 км (от Крымских гор до их субмаринной разгрузки под акваторию Азовского моря). Пробуренные ранее скважины в границах этих потоков имеют самоизлив и фонтанируют более 20 лет.
По предварительной оценке, крупные сквозные подземные потоки (около 20 шт.) и более мелкие (более 30 шт.) ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Чёрного морей в виде субмаринных разгрузок пресные воды в объёмах более одного миллиона кубометров воды в сутки, что в несколько раз превышает объёмы их добычи из верхних водоносных горизонтов в настоящее время», – говорится в сообщении.
Напомним, что Украина перекрыла Северо-Крымский канал и отказывается возобновить водоснабжение полуострова, несмотря на призывы ООН.
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