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Новости Украины

В Крыму обнаружены коммерсанты, помогающие Украине сеять панику на полуострове. Одна из фирм разместила объявление об экстренном выкупе крымской недвижимости «в связи с обострением ситуации».

Тем самым, коммерсанты играют на руку пропаганде Киева, обещающей скорый захват полуострова украинской армией, уничтожение Крымского моста и изгнание граждан России, считает феодосийский блогер Александр Талипов, обнаруживший объявление.

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«В связи с обострением ситуации на территории Крыма и высокой вероятностью скорых изменений на территории полуострова наша компания готова обсудить непосредственную покупку вашей недвижимости по очень выгодным для вас ценам, – говорится в объявлении от лица компании «Этажи Крым». – Юридическое оформление сделки наша компания берет на себя».

По мнению блогера, такой креативный подход в торговле недвижимостью должен заинтересовать компетентные органы и призвать к ответу учредителя фирмы – выходца из Тюмени Ильдара Хусаинова.

Впрочем, как уточнил Талипов, возможно, коммерсантов кто-то подставил (конкуренты?). Скандальное объявление было размещено в Telegram-каналах, а уже вскоре началось его удаление.

А вот если версия об информационной диверсии верна, то это – довольно дерзкая акция. Ведь бежавшие в Киев меджлисовцы испытывают трудности с агентурой на полуострове. Об этом свидетельствует недавний инцидент с фальшивыми фотографиями из Симферополя, где были запечатлены проукраинские листовки, якобы наклеенные на здание стоматологической клиники на улице Менделеева.

Однако, как выяснил глава Мининформа Крыма Владимир Тригуб, снимки оказались фотомонтажом – листовки были врезаны на старые фото «с онлайн-экскурсии по стоматологической клинике образца 2018 года».

В доказательство Тригуб привел свежие фотографии с улицы Менделеева.

«Вторую неделю официальные лица Киева во главе с Зеленским пытаются информационными вбросами и фейками посеять зерна сомнения среди крымчан. В ход идут бредовые вбросы, подметные указы и письма. Из клоунского ящика, пропахшего нафталином, достали лидеров запрещённого меджлиса Джемилева и Чубарова, запустили с помощью Эскандера Бариева и его грантовых структур ряд телеграм-каналов. Немудрено, основная цель – крымские татары, против них ведётся целенаправленная работа», – написал в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.