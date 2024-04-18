В Крыму обрёл владельца огромный курортный недострой, долго ходивший по грязным рукам укро-олигархов

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Советский недострой в селе Лазурное возле Алушты продан на торгах за 881 миллион рублей. Бетонный монстр строился для членов ЦК КПСС, но после развала СССР превратился в заброшку, которая оказалась в руках ныне дважды опального олигарха Игоря Коломойского.

Пансионат «Лазурный берег» был национализирован еще в 2014 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Объект незавершённого строительства площадью почти в 4 тысячи кв м состоит из спального корпуса на 300 мест, административно-приёмного корпуса, клуба-столовой, закрытого плавательного бассейна и летнего кинотеатра. В цокольном этаже расположена парковка, а всего здание состоит из 13 этажей ступенчатой формы. Поскольку пансионат вписан в окружающий ландшафт горных склонов, центральный вход в него находится на уровне 8 этажа.

Покупателем недостроя стало московское АО «Спутник Менеджмент». Его генеральный директор Дмитрий Сергеевич Зимин, как индивидуальный предприниматель, специализируется на управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. Поэтому, скорее всего, за покупкой стоят иные лица, поручившие ИП провести все необходимые процедуры.

Известно, что ради строительства «ЦэКашного» пансионата «Лазурный Берег» все жители Лазурного подлежали переселению в новостройки Алушты, а само село становилось закрытым. На момент заморозки пансионат был готов на 90%, в окна даже вставили стекла. Не хватало только внутренней отделки и мебели. Несколько лет пансионат еще охраняли, а затем разграбили.

В украинский период недострой сменил несколько собственников. Каждый новый заказывал экспертизу состояния здания и конструкций, планируя достроить еще 5-6 этажей к уже имеющимся. Однако вывод экспертов не утешительный – нужно сносить верхние этажи, поскольку за 30 лет здание обветшало и никаких добавочных надстроек не выдержит.