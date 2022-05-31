В Крыму обсудили цены на ж/д билеты в отсутствие авиасообщения

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Летом в Крым будут курсировать поезда по 15 направлениям.

Самая большая интенсивность на маршрутах из Москвы и обратно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«10 ниток заложено в летний график движения пассажирских поездов 2022 года, – сообщил гендиректор КЖД Михаил Гончаров. – В эти 10 ниток заложены 15 поездов, поскольку движение некоторых идет не ежедневно, а с некоторой периодичностью».

Планируется добавить в летнее расписание два поезда по маршруту Москва – Симферополь и Москва – Керчь и еще три для наращивания пассажиропотока в курортных направлениях.

«Есть поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко о, как минимум, пяти дополнительных поездах.по маршруту Москва – Симферополь, – напомнил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. – Возможности КЖД позволяют. Сейчас идет отработка технической возможности с РЖД не только по Крыму, а по югу Россиии в целом, и необходимому подвижному составу».

С 1 июня ежедневно в Крым и обратно будет курсировать поезд Симферополь- Адлер, который соединил полуостров с ближайшим работающим аэропортом. Через день будет ходить поезд Симферополь-Кисловодск, чтобы организовать доставку из аэропорта Минеральные воды.

Однако стоимость проезда в купе и СВ осталась динамической, и в разгар сезона проезд по железной дороге будет в несколько раз дороже авиатранспорта. Фиксированная цена только в плацкарте.

«В данный момент речь идет о том, чтобы в достаточном количестве были билеты, а потом уже будем регулировать стоимость», – парировал Волченко.

В здании железнодорожного вокзала Симферополя для гостей открыли Туристско-информационный центр по оказанию консультативной помощи. Там же организована волонтерская служба для встречи маломобильных и детских организованных групп. Отдельно отработана схема выезда на перон автобусов для пересадки организованных групп детей, прибывающих в Крым по путевкам детских здравниц.