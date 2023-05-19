В Крыму обсудили дату депортации 1944 года в свете последних исторических событий

В Крыму накануне проходили траурные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации из Крыма армян, болгар, греков, крымских татар и немцев.

Эта дата 18 мая на протяжении многих лет использовалась крымско-татарским меджлисом (запрещенным в РФ) для политических акций и выдвижения требований к властям, которые так и оставались на плакатах, но повышали значимость самого меджлиса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С приближением очередной траурной даты лидеры меджлиса, находящиеся далеко за пределами Крыма, начали в социальных сетях призывать крымских татар не участвовать в траурных мероприятиях, а организовывать «штормы» в социальных сетях со стикерами, приравнивающими события 1944 года с годом 2022-м.

Российский исламовед, политолог, специалист по современным проблемам Кавказа и Крыма Яна Амелина в комментарии телеканалу «Миллет» пояснила, что речь идет о демонстрации своей влиятельности среди крымских татар, несмотря на физическое отсутствие на полуострове на протяжении 9 лет.

«Им нужно показывать своим заказчикам, что они работают, что за ними есть какие-то силы, что на них можно рассчитывать и использовать крымских татар в деле «освобождения Крыма», – то, что планирует делать Украина, о чём она уже неоднократно заявляла. Если они этого делать не будут, то не будет ни финансирования, ни поддержки со стороны украинских государственных органов, как и, наверное, турецких. Вполне логично, что они будут продолжать и дальше провоцировать людей на какие-то противоправные акции, дестабилизировать обстановку в Крыму», – считает Амелина.

Зампредседателя Госкомнаца Крыма Руслан Якубов добавил, что основная цель тех мероприятий, которые под руководством меджлиса проходили до 2014 года, была – противопоставить крымско-татарский народ всем остальным жителям Крыма.

«Это было выгодно и тогда действующей украинской власти, что крымско-татарский народ некая такая оппозиционная постоянно масса людей с отрицательной электоральностью, и это было удобно, – отметил он. – А на сегодняшний день мы же видим, как проходят памятные дни, как и вообще все скорбные даты – все народы Крыма проживают их вместе. И 18 мая последние 9 лет проходит совершенно в другом режиме – просто собираются все люди, вне зависимости от национальности, представители народов, которые пережили депортацию, представители всех конфессий, и вместе мы отдаём дань памяти нашим родителям, дедушкам, бабушкам, которых уже с нами нет, которые остались местах депортации. Мы помним историю, но, в то же время, мы сегодня созидаем, и мы настраиваем нашу молодёжь, наше новое поколение на совместное такое созидание во благо всех, живущих в Крыму. Понятно, что тех людей, которые покинули территорию Крыма, это очень сильно раздражает. Кроме того, они продолжают выполнять заказы Запада, направленные на всякие вбросы, которые бы на их взгляд позволили бы нас как-то здесь разделить. Но мы видим, что эти вбросы в Крыму не проходят, наши люди уже давно научились отличать добро от зла и правду от неправды и выработали такой иммунитет, который не позволяет вот этим вбросам внести разлад в наше общество».

Экс-председатель райсовета Бахчисарая, советник главы Крыма Рефат Дердаров напомнил, что собираться в годовщину депортации крымские татары стали еще задолго до появления меджлиса.

«Митинги 18 мая мы проводили, когда ещё жили в Средней Азии, в Узбекистане. С таким патриотизмом народ на них действительно шёл, и хотя мы были молодые ребята, но чётко слышали, что там говорили. Я тоже ходил, не столько по политическим мотивам, сколько, чтобы там собраться и что-то сказать, – указал он. – У меня семья сильно пострадала. У бабушки было семеро детей, двое здесь еще в войну подорвались на гранате, а с пятью детьми она села в вагон, и их в Среднюю Азию погнали. Доехала уже только с одной моей мамой. И когда нам предлагали там сделать Родину, чтобы никто никуда не ехал, бабушка встала и сказала: Крым и всё. И тогда мы действительно были дружные и собирались очень активно на митинги. Уже, когда мы приехали сюда, на Родину, первые митинги были еще при Советском союзе, тоже активные, что-то принималось, выполнялось и действительно народ шёл. В какой-то момент начали больше собираться, чтобы встретиться с теми, с кем жили в Узбекистане, или в других местах. Все в одной массовке, знакомые, но мы должны были услышать сейчас, что там вот сейчас мы этот памятник Ленину должны снести, на это 2-3 недели дадут, и на этом всё. Я думаю, что это больше было сделано, чтобы показать властям Украины на тот момент, что меджлис может, меджлис рулит, и как скажет, так и будет. Уже в конце 90-х не было той сплочённости, максимально людей раздробили. И дело не только в митингах 18 мая. Были митинги «Хизб ут-Тахрир» (запрещенной террористической организации «Партия исламского освобождения»). Они выходили с чёрными флагами, мы его, мусульмане, не понимали – зачем это надо? Это не наши ценности, так они воинственно все шли».

Заместитель муфтия Крыма и Севастополя Раим Гафаров также напомнил, что течение «Хизб ут-Тахрир» появились в 90-е годы, когда можно было без проблем зарегистрировать любую общественную организацию и спокойно заниматься пропагандисткой деятельностью, которая со вступлением Крыма в состав РФ стала приравниваться к экстремистской и террористической.

«В 2014 году муфтий Крыма попросил, чтобы их не трогали, потому что на протяжении 15 лет это было дозволено, и в 2014 году никого из них не трогали. В 2015 году также попросил, чтобы на период, пока все наши имамы, все наши сотрудники Духовного управления мусульман ездят, собирают верующих, объясняют, что эти идеи чужие и в Российской Федерации эта организация считается запрещённой, террористической еще с 2003 года, их не трогали. Прошло очень много времени, каждый отвечает сам за себя, но мы всегда должны помнить о том, что мы не должны ставить свои политические цели выше людей, выше народа. К сожалению, они этим занимаются. И при этом центр управления «Хизб ут-Тахрир» находится Великобритании», – подчеркнул Гафаров.