В Крыму обсудили гигантский потенциал нового федерального округа РФ на освобождённых землях

Новости Украины

Центр будущего федерального округа, в который войдут новые территории, должен находиться в Крыму.

Такое мнение в эфире радио «Крым» высказали ветеран русского движения, экс-депутат Госсовета Крыма Сергей Шувайников и действующий депутат от ЛДПР Николай Волков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня, как для человека крымского, хотелось бы, чтобы центр округа был в Симферополе, – отметил Волков. – Это было бы правильно с моей точки зрения. У нас очень серьёзный парламент, есть глубокое понимание, что делать, мы прошли 8 лет серьёзной подготовки: переоформление документов, законы, поправки, серьёзная юридическая работа. С точки зрения политической зрелости и готовности – Симферополь».

Со своей стороны, Шувайников напомнил, что столицей Новороссии была Одесса, и пока она остается в составе националистической Украины, логически центром нового федерального округа должен быть Крым. Тем более, если будет восстановлен Крымский федеральный округ, который был создан в составе Республики Крым и Севастополя.

«Здесь можно поспорить и внести предложение, что может быть Белогорск, Джанкой или Керчь, – пояснил экс-депутат. – Керчь достойна того, чтобы там находилось представительство президента России и руководство округа. Что касается других вопросов, то возникает много проблем, которые необходимо будет решать, если такой округ будет создан. Огромнейшая территория свыше 107 тысяч квадратных километров или 20% нынешней нацистской Украины, проживает около 8 миллионов человек – это новые граждане России, которые получат паспорта. 2 миллиона гектаров пахотных земель, где нужны работники. Мы должны помнить, что только Донецкая и Луганская область давали 16% ВВП, а тут еще Запорожская и Херсонская. Они обладают промышленным комплексом, который нужно восстановить. На этих территориях огромные месторождения полезных ископаемых, которые специалисты оценивают в 12,5 триллионов долларов: 41 месторождение угля, 20 месторождений природного газа, месторождение пропана, 9 месторождений нефти, месторождение железной руды, а также месторождение титана, циркония, стронция, лития, урана, золота. Много карьеров по добыче строительного известняка, и все это должно быть учтено, всем этим нужно руководить, все это нужно защищать в условиях боевых действий».

По словам Шувайникова, решение о создании федерального округа будет принимать президент. Но вне зависимости от его границ, Крыму предстоит вытраивать дружеские, более крепкие экономические и идеологические отношения с новыми субъектами РФ, «потому что мы уже одно целое на юге России».