В Крыму обсудили, как использовать 900 образцов трофейной западной техники

Трофейную технику из зоны СВО, продемонстрированную на форуме «Армия-2023», нужно оставить для экспозиции в парке «Патриот», чтобы напоминала об истинном отношении к России «наших западных партнеров». Но прежде ее нужно изучить для применения в отечественной промышленности лучших практик и изобретений НАТО.

Об этом заявили крымские эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В эфире «Крым 24» обсудили предложение военкора Александра Коца вынести на обсуждение, как использовать в дальнейшем 900 образцов трофейной техники.

«Лучше будет оставить всё-таки в постоянной экспозиции, чтобы люди могли изучить, что у них лучше, как нам модернизировать нашу технику, если она, к примеру, отстает в каких-то моментах. А так – да, оставить в парке «Патриот», чтобы они все помнили», – считает боец с позывным «Скиф».

«Мы же сейчас молодёжь учим, в том же парке «Патриот», и в Севастополе техника вражеская стоит времен Великой Отечественной войны. Пусть и эта стоит, как трофей, пусть молодёжь ходит и видит, что это наши трофеи, это мы захватили на поле боя технику. И пусть молодёжь понимает, что мы умеем их бить, мы сильнее – и на этом воспитывать молодежь, тех же курсантов», – уверен глава Общественного совета Симферополя Александр Юрьев.

«Честно говоря, если фундаментально посмотреть, это чёткое доказательство того, что против России воюют страны объединённого Запада, чтобы кто там ни рассказывал, что они не причастны. А я уверен, через год-два они будут пытаться это всё забыть, вычеркнуть из своей истории и говорить: да нет, мы же не участвовали в этом, мы же хотим партнёрских отношений, а давайте торговлю налаживать. На Западе же всё просто – капитализм, они видят более сильного и сразу начинают пресмыкаться. Поэтому все эти вещи – это память того, кто против кого воевал, кто вёл какие боевые действия», – отметил украинский политолог Александр Лазарев.