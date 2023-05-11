В Крыму обсудили, как следует отвечать на украинские теракты

Симметричного ответа на украинские диверсии и теракты на территории России не будет. Все действия должны быть на фронте, чтобы решающий момент настал, и смысл диверсионных акций сошёл на нет.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы наверняка способны и можем, но в данном случае главное – это не стремление каким-то образом уничтожить кого-то из киевской верхушки. Я думаю, мы были бы и способны, и есть чем, но мы действуем совершенно другими методами и способами, и главный наш тренд, если можно так отметить, это в целом ведение действий в комплексе. Это и внешнеполитическая деятельность, это и стремление всё-таки повлиять на население Украины, а самое главное – это нанесение непоправимого ущерба на линии фронта, – отметил он. – Я думаю, сейчас мы подходим именно к той черте, которая так или иначе должна быть решающая, и все вопросы, связанные с возможностью проведения каких-либо диверсионных акций, они уйдут. Вспомним противостояние на Кавказе – то же самое, в разных районах России и взрывы гремели, в том числе в столице, и гибло немало народу, а потом всё прекратилось».

Ответственность за теракт против Захара Прилепина на себя взяло виртуальное движение крымских татар «Атеш». Комментируя это, глава Госкомнаца Крыма Айдер Типпа подчеркнул, что самозванцы похабят название детского танцевального ансамбля, и отношение к ним может быть только негативным.

«Однозначно могу сказать, что отношение отрицательное. И то, что они разным террористическим своим группам, которые создаются непонятно какими людьми, может даже приписывающими себя к той или иной национальности, в частности к крымским татарам, они пытаются здесь в Крыму этим дать возможность как бы расшатать ситуацию. Но мы уже об этом говорили, и я ещё раз повторюсь, что только мудрость людей, которые здесь проживают, не дает возможности этому развиваться, – считает Типпа. – Они создали там какой-то батальон, назвали его именем великого человека, крымского татарина Номана Челебиджихана. Сегодня «Атеш» – это детский ансамбль, он уже десятки лет работает, дети танцуют, и они пытаются даже вот здесь, на этой теме как бы спровоцировать ситуацию. То крымско-татарский флаг пытаются приплести к своим действиям для того, чтобы создать в Крыму конфликт на межнациональной теме, на межконфессиональной теме. И они, скорее всего, с ума сходят от того, что у них это не получается, потому что ничего же уже святого нету. Поверьте, что крымские татары не воспринимают это, и все сегодня понимают, что ракеты, беспилотники и все те действия, которые происходят сегодня в отношении России, в отношении Крыма, они же не имеют национальности, не имеют вероисповедания. Это все сегодня понимают, что это идёт борьба. А они просто никого здесь не видят, они никого не хотят видеть, они хотят видеть весь мир искажённым. И сегодня, когда задаёшь им вопрос: а чего вы хотите? Они хотят только войны, они хотят только крови, они хотят уничтожения. А вы спросите у любого прохожего в Крыму, он этого хочет? Никто этого не хочет. Все хотят мира, согласия, благополучия и процветания. Вот ответ на все эти вопросы».

Политический обозреватель Сергей Веселовский добавил, что в целом Россия не опускается до сведения личных счетов.

«Как эмоциональный человек я конечно скажу да, надо обязательно весь мир в труху. Но, с другой стороны, посмотрите, стратегия действий нашего президента, который всё-таки подполковник Федеральной службы безопасности России и КГБ СССР, возглавлял ФСБ, и им выбрана стратегия, даже не тактика, поведения Российской Федерации как государства. Мы всему миру демонстрируем, что мы не просто в белых перчатках чистоплюи, нет. Мы демонстрируем всему миру, что мы сражаемся против чертей, против беспредельщиков. И наша задача победить врага, оставаясь благородными людьми, – уверен он. – На нас смотрит вся Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток. И даже прибалты, которые из Нарвы в День Победы смотрели, как в Ивангороде красиво русские празднуют День Победы, и слезами обливались».