В Крыму обвинили олимпийскую чемпионку Юлию Ефимову в политической проституции

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, которая решила ехать в составе «русских беженцев от спорта» на Олимпиаду в Париж, несколько лет назад предлагала властям Крыма выступать от республики, но заломила неподъемный гонорар.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил директор Крымского училища олимпийского резерва им. Ярового Олег Голинач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, вы говорите «наши спортсмены», кто-то из них поедет – это не наши, это бывшие наши. А Ефимова – это бизнесмен, которая когда-то там завоевала олимпийские медали. Потом она тренировалась в Штатах, и когда я работал первым заместителем министра, в 2017 году мне звонил её агент с предложением выступать за Крым. Только такую сумму озвучила, как половина всего бюджета, который выделяется на развитие спорта в нашей республике. То есть, она готова зарабатывать везде, и сюда она поедет. Она не думает о государстве, что она предаёт – она едет просто зарабатывать. Но то, что её государство воспитало, это она забыла. Я считаю, что те, кто поедет, это иноагенты и предатели», – заявил он.

Кроме того, отметил спортсмен, спортивный дух состязаний выветрился в угоду поддержке половых девиаций.

«С кем там участвовать, на этих Олимпийских играх, извините за выражение? Вот есть женская штанга, есть мужская. Это я понимаю. А там планируют, что будут переделанные мужчины участвовать среди женщин, и это нормальное явление?! А если ты нормальный спортсмен, куда ты поедешь? С кем соревноваться? Это же нарушение всего абсолютно! Это не Париж – это какая-то деревня Переделкино», – заключил Голинач.