В Крыму объяснили, как нужно относиться к меджлисовцам

От имени крымских татар на Украине говорят люди, которые не имеют даже статуса политических эмигрантов, а их организации не являются официальными органами.

Об этом в эфире «Крым 24» заявила директор школы №44, депутат Симферопольского городского совета Гульнара Муртазаева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я считаю, и это абсолютно логично, что, во-первых, эти люди, которые на сегодняшний день якобы представляют наш народ на территории Украины, они не имеют статуса политических эмигрантов. Это люди, которые добровольно покинули свою историческую родину. Их никто не принуждал покидать территорию, они это сделали целенаправленно несколько для иных целей. Многие из них ещё до включения Крыма в состав Российской Федерации переехали и жили во благо себе и во благо своим семьям, абсолютно не политизируя там свою деятельность, и вот это всё случилось. Ну, действительно, как бы вступать в полемику с кем-то и доказывать, что я такой, а не такой, как вы рассказываете, я считаю абсурдом и юридически неправильным», – подчеркнула она.

Муртазаева напомнила, что признанный в РФ экстремистской организацией меджлис крымско-татарского народа на Украине имеет статус общественной организации, у которой нет никаких полномочий, кроме выступать от имени ею же оставленного народа и в угоду властям Украины.

«Они в принципе в государственном порядке и не легализованы на территории Украины, они там просто как общественные организации – в принципе без права принимать решения. Но для того, чтобы будоражить народ, можно всё что угодно говорить, всё что угодно делать. Поэтому я прагматично оценивая ситуацию, считаю, что не надо входить на равных с ними в эту бойню ни в коем случае. От суеты очень много происходит проблем: чем больше мы суетимся, тем больше мы создаём для них, так сказать, возможности быть реализованными, – считает депутат. – Разумные, правильно мыслящие крымские татары, которые жили в Украине, которые сейчас переехали сюда, понимают всё, что происходит. И я всё-таки надеюсь, что Международный суд и остальные достаточно глобальные и серьёзнейшие органы, где обсуждаются наши вопросы, рано или поздно разберутся в объективности политики России на данный момент и волеизъявлении народа, проживающего в Крыму. Мы же не сидим здесь, не принимаем решение о каких-то санкциях, понимая, что в данном случае речь идет о противоправной деятельности на территории России».

Первый заместитель председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Куршутов добавил, что меджлис пытается выдать за политическое преследование уголовные процессы против участников запрещенной партии Хизб-ут-Тахрир, которая причислена к экстремистским не только в России – в большинстве стран исламского мира деятельность «хизбов» под запретом.

«Многие революции, то есть разобщение общества, создавались именно играя на чувствах верующих, или на национальной самоидентификации. Так вот, они используют те механизмы, которые в принципе давно известны. Люди здравые, люди образованные, понимают, что это инструменты, которыми пользуются для того, чтобы достичь той или иной цели, – отметил он. – Что касается Крыма, то, безусловно они используют эти практики на протяжении уже достаточно долгого времени, меняя только, наверное, форму, а наполнение оставляя одним и тем же… Мы живём в этой стране, мы должны соблюдать законы Российской Федерации. И то, что они пытаются выдать за притеснение религии, касается партийной принадлежности. Это обычная история, созданная Соединёнными Штатами Америки, и эти потусторонние течения запрещены не только в России. Они были созданы искусственно, чтобы разделить мусульманский мир, когда ислам стал третьей по численности религией в мире. И США за счёт определённых людей, диссидентов – начали вводить свои режимы и свои правила, разделять, придумывая какие-то дополнительные исламские течения, либо христианские, чтобы разделить общество на много-много маленьких ячеек».