В Крыму объяснили пассивность местной епархии УПЦ по томосу

13.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Крымская епархия, входящая до сих пор в структуру канонической УПЦ, не проявляет активной позиции по вопросу так называемого «объединения» церквей, чтобы не давать шанса националистам.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявили крымские политические эксперты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, политолог Андрей Никифоров отметил, что активная позиция Крымской епархии может лишь поспособствовать консолидации разного рода антироссийских сил.

«Я думаю, что это дипломатический ход, по крайней мере, можно себе представить, что какими-то дипломатическими соображениями это оправдано. Голос Крыма, Крымской епархии в данном случае мог бы, наверное, сыграть для консолидации разного рода антироссийских сил. Я не знаю, насколько они молчат – я не видел в публичном пространстве каких-то жестких и определенных заявлений, но думаю, что на самом деле позиция Крымской епархии совершенно определенная.

То, что ее не пытаются раскручивать и пропагандировать, это понятно – пусть решает Украина. То, что епархия остается в лоне православной церкви, я не сомневаюсь, ее не выделяли из Украинской православной церкви до тех пор, пока она существует. По всей видимости, так и будет – это не мешает молитвенному общению с православной церковью никоим образом», – заявил Никифоров.

Его коллега Александр Форманчук подчеркивает, что епархия еще выскажет своем мнение, но тогда, когда церковный конфликт на Украине достигнет критической точки.

«Я думаю, это согласованная позиция. Тема Крыма очень болезненная, в том числе в этой ситуации. Я думаю, когда ситуация достигнет критического предела, если произойдет этот так называемый объединительный момент, то голос Крымской епархии будет услышан. Просто я думаю, что это согласованная позиция нашего митрополита с руководством церкви, в состав которой он входит», – полагает Форманчук.