//exit;
01.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Русская Весна, Строительство
Просмотров:

В Крыму объяснили, почему у Украины нет никаких шансов

За пять лет Российская Федерация построила в несколько раз больше детских садов и школ, чем Украина сделала это за всю историю нахождения Крыма в ее составе.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, с 2014-го по 2019-й в Крыму было создано более 20-ти тысяч мест для дошкольников.

«Двадцать тысяч мест за пять лет. Двадцать тысяч мест в дошкольных образовательных учреждениях. Украина за 23 года дала нам около трехсот. Триста мест и двадцать тысяч – есть разница? И еще в этом году около десяти тысяч до конца года должно быть введено мест дошкольных. Только в Симферополе девять детских садов в этом году должны быть введены в эксплуатацию… Это реальные факты пятилетия «Крымской весны», – заявил Фикс.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.






Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть