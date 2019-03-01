В Крыму объяснили, почему у Украины нет никаких шансов

01.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

За пять лет Российская Федерация построила в несколько раз больше детских садов и школ, чем Украина сделала это за всю историю нахождения Крыма в ее составе.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, с 2014-го по 2019-й в Крыму было создано более 20-ти тысяч мест для дошкольников.

«Двадцать тысяч мест за пять лет. Двадцать тысяч мест в дошкольных образовательных учреждениях. Украина за 23 года дала нам около трехсот. Триста мест и двадцать тысяч – есть разница? И еще в этом году около десяти тысяч до конца года должно быть введено мест дошкольных. Только в Симферополе девять детских садов в этом году должны быть введены в эксплуатацию… Это реальные факты пятилетия «Крымской весны», – заявил Фикс.