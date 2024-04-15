В Крыму объяснили психопатическую специфику украинской пропаганды

Продажа билетов на концерт украинской группы «Антитела» в Ялте, равно как растиражированный в европейских СМИ план через 100 дней освободить Крым – это старые заготовки, потому как новых нет.

Такое мнение в программе «Политотдел» на «Крым 24» высказал автор блога «Китайский СвяZной», публицист Руслан Карманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предполагаю простое, что даже информационный фронт у них хрустнул настолько, что берут старые плакаты и пропаганду из серии «как мы будем Крым отбирать», и просто меняют год. Поэтому мы видим все эти повторы о выходах к Мариуполю, к Азовскому морю – то, что мы видели на украинских планах годы назад. То же самое какие-то там 100 дней по части Крыма. О чём они вообще говорят? Я думаю, они просто собирают деньги. А потом скажут, что мы их дадим на что-то хорошее и не вернём, потому что обычно такое делается на хайпе, и потом под шуточки их тихонечко себе оставить», – отметил он.

Эксперт добавил, что китайские военные аналитики, которые в своё время обсуждали перспективы «контранаступа», искренне удивлялись, когда украинцы на сам высоком уровне сказали «а мы пошутили, это был не контрнаступ».

«У потомков Сунь-цзы это вызвало искренний тупняк. То есть мы понимаем, конечно же, что вы немножечко облажались. Но, слушайте, мы взрослые люди. А у вас целый министр выходит и говорит: ребята, это шутка была, шутка! Мне товарищ пишет: шутка странная. Вы все тут мёртвые валяетесь, и в чём вообще прикол был? Ребята, вы для смеха полезли на укрепления – и там все остались? Конечно, очень необычный тонкий юмор. И ситуация конечно же выглядит странно. При этом нахрапистость украинского подхода в инфополе немного сродни израильской, классическая еврейская хуцпа в некоторых украинских традициях – они врут, не моргая. Они показывают, что веруют в то, что говорят, при этом осознавая, что врут. Они давят эмоциями и говорят, что всё будет именно так. Потому что мы в это очень веруем», – заключил Карманов.