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Никитский ботанический сад 9 мая объявил генерала «Парада тюльпанов-2022».

Им стал сорт, названный в честь выдающегося дирижера, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В этом году к цветочной выставке тюльпанов, которую Никитский ботсад проводит в 15 раз, было высажено 200 сортов. Из них половина были впервые представлены широкой публике. Традиция выбирать генерала «Парада тюльпанов» появилась во время локдауна, когда с тюльпанным разноцветьем гостей знакомили онлайн, а в конце парада все живые цветы отправились в подарок медицинским работникам ковидных госпиталей. Свои голоса за лучший сорт тюльпанов отдавали не только россияне, но и граждане США, Италии, Греции, Испании, Чехии, Израиля, Франции, Украины, Бельгии.

В этом году решили продолжить опыт всемирного голосования, в итоге в финал вышли пять сортов: «Valery Gergiev Yellow», «Avant Garde», «Ice-Cream», «Palmyra», «Affaire».

«В эти дни проходит грандиозный Московский Пасхальный фестиваль, организатором которого является именно этот яркий, талантливый, творческий человек. С большим уважением! Пусть генералом будет Гергиев!» – писали голосующие на сайте НБС.

Голосование из эстетическо-ботанического переросло в гражданское. Дело в том, что Георгиев в марте 2014 года подписал открытое письмо «Деятели мировой российской культуры в поддержку позиции Президента Владимира Путина по Украине и Крыму». В 2016-м вместе с оркестром Мариинского театра Гергиев приехал в Сирию, в разрушенную Пальмиру, чтобы дать концерт, в который вошли произведения Баха, Прокофьева, Родиона Щедрина. В марте этого года Валерий Гергиев был уволен с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, поскольку не выступил против спецоперации на Украине. По тем же причинам с ним прервал сотрудничество театр «Ла Скала».

2 мая Валерий Гергиев отметил свое 69-летие. Победа солнечного тюльпана, названного в его честь, стала благодарностью и поддержкой за позицию и верность отечеству.