В Крыму объявили смерть шпионской съёмке и неопознанным беспилотникам

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В парламенте Крыма разработали несколько законодательных инициатив по борьбе с беспилотниками и распространением в Интернете фото и видеоматериалов о работе ПВО, передвижении техники и базировании воинских формирований.

В качестве поддержки участников СВО депутаты предлагают избавить их от начисления пени за просрочку коммунальных платежей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свои законодательные инициативы парламентарии озвучили на комиссии Совета законодателей. Этот консультативно-совещательный орган был создан для интеграции Республики Крым и города Севастополя в правовую систему Российской Федерации, но действует до сих пор, и отныне в ее составе появится рабочая группа по координации законотворческой деятельности новых субъектов РФ. В ее состав войдут представители парламентов ДНР и ЛНР, а в Херсонской и Запорожской областях до проведения выборов – представителей ВГА, которые курируют этот вопрос.

«Мы не переоцениваем свои возможности. Но оказывать методическую помощь нашим коллегам из новых регионов можем и хотим», – заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

Комиссия одобрила проект федерального закона, регулирующего противодействие БПЛА.

«Законопроектом предлагается расширить полномочия Росгвардии, МВД России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ФСИН России, ГУСП по пресечению использования беспилотных аппаратов всех видов (наземных, подземных, водных). Такое пресечение будет осуществляться, в том числе, посредством их уничтожения или повреждения, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления», – пояснил глава комитета по законотворчеству Сергей Трофимов.

Помимо уничтожения беспилотников, правоохранители должны получить право привлекать к ответственности тех, кто распространяет в сети информацию о военных объектах, публикует фото и видео. Тем самым парламентарии хотят снизить риски нанесения ударов по средствам авиации, РЭБ, ПВО и охраняемой ими критически важной военной и гражданской инфраструктуре.