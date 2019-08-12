В Крыму объявили смешными и ничтожными протесты Украины

12.08.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Крым окончательно воссоединился с Россией, а потому вопрос о его принадлежности закрыт раз и навсегда.

Об этом в комментарии «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, представляющий в верхней палате парламента Республику Крым.

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«Для президента Крым и Севастополь — родной регион, который вернулся в состав России по закону, по справедливости. Все заявления, которые делает МИД Украины в связи с посещением Крыма как президентом, там и председателем правительства, стандартные. На самом деле они носят абсолютно ничтожный характер, который ничего, кроме смеха, не вызывает не только у нас, но и на самой Украине, и за ее пределами. Всем понятно, что никакого диалога по принадлежности полуострова уже быть не может, эта тема закрыта», – сказал Цеков.

Напомним, что 10 августа президент РФ Владимир Путин посетил проходившее в Крыму байк-шоу «Тень Вавилона», устроенное в Севастополе клубом «Ночные волки».

После этого МИД Украины выразил протест, поскольку до сих пор считает Крым украинским.