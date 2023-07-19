В Крыму объявлена эвакуация после украинского удара

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Украина ударила по военному полигону в Кировском районе Крыма. Из-за этого возник пожар и детонация.

Об этом сообщил в своём блоге глава республики Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации руководителя региона, из зоны ЧС организована эвакуация.

«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы. Прошу доверять только проверенным источникам информации», — призвал Аксёнов.

На время ликвидации ЧС остановлено движение через трассу «Таврида», водителей перенаправляют через старую Керченскую трассу.

Специализирующийся на происшествиях тг-канал «База» сообщил, что первые взрывы на полигоне начались около 4:30 утра.