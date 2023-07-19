В Крыму объявлена эвакуация после украинского удара
Украина ударила по военному полигону в Кировском районе Крыма. Из-за этого возник пожар и детонация.
Об этом сообщил в своём блоге глава республики Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
По информации руководителя региона, из зоны ЧС организована эвакуация.
«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек. Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы. Прошу доверять только проверенным источникам информации», — призвал Аксёнов.
На время ликвидации ЧС остановлено движение через трассу «Таврида», водителей перенаправляют через старую Керченскую трассу.
Специализирующийся на происшествиях тг-канал «База» сообщил, что первые взрывы на полигоне начались около 4:30 утра.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.