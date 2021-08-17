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17.08.2021, Севастополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Россия
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В Крыму – обыски у возможных участников террористической организации

Российские силовики сегодня с утра проводят обыски в Бахчисарайском, Симферопольском районах и Севастополе с...

Российские силовики сегодня с утра проводят обыски в Бахчисарайском, Симферопольском районах и Севастополе с целью выявить причастность  граждан к запрещенной в РФ террористической группировке «Хизб ут-Тахрир», которая легально действовала на полуострове в украинские времена. Официальный Киев традиционно заступается за исламистов, преподнося происходящее как свидетельство «репрессий».

О следственных действиях сообщила пресс-служба уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее информации, в поселке Строгановка Симферопольского района задержали местного имама Раифа Февзиева. Также были задержаны Джаббар Бекиров в селе Терновка в Балаклавском районе Севастополя, Заур Абдуллаев в селе Холмовка в Бахчисарайском районе, Рустем Таиров в селе Поворотное и Рустем Мурасов в селе Фруктовое Нахимовского района Севастополя.

Работающая на западные гранты украинская организация «Крым SOS» сообщила, что всех задержанных подозревают в участии в запрещенной в России группировке «Хизб-ут-Тахрир»:

Накануне Южный окружной военный суд Ростова приговорил к заключению на срок от 12-ти до 18-ти лет четверых членов запрещенной группировки «Хизб-ут-Тахрир», которых задержали в июне 2019-го года в Алуште.



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