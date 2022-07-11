В Крыму оценили последствия предоставления гражданства всем украинцам

Новости Украины

Указ президента об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех граждан Украины сыграет большую роль в самоопределении населения на освобожденных от нацистской власти территориях.

Такое мнение высказал крымский политолог Сергей Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Указ своевременный. Можно даже сказать, что принят с некоторым опозданием, учитывая знание и понимание ситуации в украинском обществе, где значительная часть населения не поддерживает политику нынешней украинской власти и голосовала за Зеленского, надеясь на то, что его победа на президентских выборах приведет к решению главной проблемы – проблемы мира – подчеркнул эксперт. Сегодня мы видим на освобожденных территориях, что здравые силы существуют. А, с другой стороны, если сравнивать с 2014 годом, то за это время сознание украинцев претерпело чрезвычайное информационное насилие со стороны средств пропаганды, и это не прошло даром. Поэтому есть опасение, что по каким-либо соображениям получение российского гражданства по упрощенной процедуре приведет к большому количеству политически не лояльных России граждан. Не думаю, что этого стоит бояться и опасаться. В целом, безусловно, этот документ, а самое главное – его практическая реализация, сыграют большую роль. Потому что спецоперация будет продолжаться, и она добьется поставленных целей, и основная часть населения Украины будет проживать на территории, подконтрольной российским военным. Имея гражданство России, многие из тех людей, которые будут голосовать на референдумах, выберут вариант ответа, который для нас представляют наибольшую ценность», – отметил он.

В том, что возможностью получить гражданство РФ воспользуются уклонисты от призыва в ВСУ, политолог не видит большого риска. Те, кто не хочет служить в ВСУ, уже в каком-то смысле пассивные сторонники России, а не просто люди, которые боятся участвовать в боевых действиях, хотя и такие, безусловно, есть. Но есть те, кто не хотят служить именно в ВСУ, исполнять приказы убийц и террористов.

«Как показывает практика и опыт, нельзя исключать того, что кто-то из агентуры, или из так называемых «спящих» могут получить российское гражданство. Но разве террористы, которые являются сторонниками запрещенного ИГИЛ и других радикальных организаций на территории России с гражданством России такая большая редкость? Нет. На то существуют специальные службы, государственные структуры, которые занимаются проблемой безопасности, чтобы вовремя выявляется, нейтрализовать потенциально действующих наших противников. Не думаю, что это такая большая опасность. Хотя, безусловно, таким случаем постараются воспользоваться», – заключил Киселев.