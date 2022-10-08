В Крыму – очереди на заправки, звучат предложения восстановить авиасообщение

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В Крым летит вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, курирующий строительство, который возглавил правительственную комиссию по восстановлению Крымского моста.

«Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу», – сообщил Хуснуллин.

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По факту подрыва грузовика Следком возбудил уголовное дело. На место выехали криминалисты, а следователи будут устанавливать причастных к свершению преступления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подрыв грузовика на Крымском мосту произошел во время движения товарного состава с топливными цистернами, что говорит о тщательной подготовке теракта. Все указывает на точную координацию действий со спутников, тогда как структуры, отвечающие за безопасность и досмотр транспорта перед въездом на мост, показали свое формальное отношение к работе, которое по УК квалифицирует следствие.

«Будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства в части транспортной безопасности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Оценку повреждений на мосту даст Минтранс России. Ему же поручено возобновить работу паромной переправы через Керченский пролив, оператором которой была «Морская дирекция».

«В распоряжение ГУП «Крымские морские порты» два стареньких парома, грузовой вместимостью 30-40 легковых автомобилей. Это пока весь государственный резерв, – отмечает экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин. – В акватории Азово-Черноморского бассейна находятся иные суда, в том числе железнодорожные паромы. Опыт их использования для перевозки авто есть. Лично это организовывал. Судовладелец – российская компания» Анрусстранс». Привлекайте сейчас».

Очереди на автомобильных заправках наблюдаются по всему Крыму. Ажиотажный спрос на топливо профильный министр Игорь Коринь пытается купировать заверениями, что оснований для беспокойства нет, и запас бензина и дизельного топлива на полуострове достаточный. То же самое говорят в Минпромторге по продовольственному запасу.

Совмин готовится запускать паромную переправу через керченский пролив.

«В ближайшие часы заработает паромная переправа для передвижения пассажиров и автомобильного транспорта, – сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк. – Все под контролем, для переживаний нет повода».

Переживают пассажиры автобусов и поездов, которые сегодня не смогут выехать на материк. Задерживается прибытие 11 составов – 5 в направлении Крыма и 6 с полуострова. Продажа билетов на поезда и автобусы в сообщении с Крымом приостановлена.

Руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин считает, что «разрушение Крымского моста неминуемо подтолкнёт дискуссию о возобновлении авиасообщения с Симферополем».

«Восстановление авиасообщения с Крымом грозит угрозой терактов в отношении пассажирских самолётов. Это правда. Но, во-первых, есть способы противодействия ПЗРК для гражданских лайнеров. Во-вторых, обеспечение транспортной доступности Крыма – важнейший фактор безопасности всей России», – поясняет Рогозин.