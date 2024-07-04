В Крыму очередной нахальный ждун зачитал «искренние извинения» по бумажке

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Житель Сакского района оштрафован на 50 тысяч рублей за готовность оказывать содействие при захвате Крыма.

В онлайн чат-рулетке мужчина рассказывал, что еще в 2014 году хотел перейти на Украину, но у него не сложилось, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Видео из чат-рулетки сохранили крымчане, решившие сдать «товарищу майору» откровенного «ждуна», не скрывающего своих проукраинских взглядов в разговоре с украинским собеседником. Но как только собеседник предложил крымчанину поработать на украинские спецслужбы, назвал его по имени отчеству и озвучил в прямом эфире номер телефона, решительности у «ждуна» убавилось.

«Сейчас вы меня запишете – и всё, и пи..да мне будет», – заволновался «ждун».

«Нет, ну вы что, Владимир, что вы такое говорите?! Я ещё раз акцентирую на том, что мы, украинцы, своих не подводим, вы что? Неужели вы считаете, что я могу вам что-то сделать плохое? Я, наоборот, надеюсь, что вы нам сможете помочь, понимаете, в чём всё дело? Сейчас наши парни из СБУ слушают наш разговор. Этот разговор конфиденциальный, он под защитой, не переживайте», – увещевал собеседник с украинской стороны.

Ни обещания хорошо заплатить, ни рассказы об отдыхе «с любимой Натальей» в Италии не расслабили Поплавского – он пообещал, что сам выйдет на связь, как только начнется украинский «контрнаступ». Но уже в отделе МВД Сакского района передумал, заверив, что сожалеет о поступке.

«Хочу извиниться перед гражданами нашей великой страны, а также перед военнослужащими, доблестно исполняющими свой долг в зоне проведения специальной военной операции, за совершённый поступок. А именно – за публичные высказывания в информационной сети интернет против проведения СВО, деятельности Минобороны РФ в целом. Данный поступок я совершил необдуманно, о чём сожалею, и данных поступков больше не совершу», – зачитал Поплавский подготовленный текст, поскольку такая лексика явно для него не свойственна.

На «ждуна» составили протокол за дискредитацию ВС РФ и присудили штраф.