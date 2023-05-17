В Крыму одержимый заукраинский ждун никак не может добиться адекватного для себя приговора

Любовь Смирнова .  
17.05.2023 23:16
  (Мск) , Белогорск
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Дзен, Идиотизм, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров, который потерял работу, отсидел 13 суток за дискредитацию ВС РФ, и был оштрафован на 100 тысяч рублей за повторное деяние, опять вышел в социальные сети с новым манифестом.

На этот раз Белозеров решил продемонстрировать всем новенькую татуировку в виде украинского трезубца, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров, который потерял работу, отсидел 13 суток за дискредитацию ВС...

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Российское правосудие было настолько лояльно к Белозерову, что за демонстрацию ученикам видеоклипа на песню «Байрактар» с кадрами атаки на войска Российской Федерации он отделался административным взысканием, но потерял работу.

Менять свою позицию бывший преподаватель украинского языка не стал, на своей странице в социальной сети ВКонтакте разместил гимн сечевых стрельцов, перенятый запрещенным в РФ нацбатом «Азов», «Червона калина». Его вновь привлекли к ответственности и поместили под административный арест. Белозеров продолжал оскорблять российских военных, обвинять в убийствах, изнасилованиях, мародерстве, желал им вернуться домой в пакетах.

Но публикацию про бомбежки ВС РФ невинных жителей Донбасса на протяжении 8 лет правоохранители уже вывели в уголовное дело по ч.1 ст. 280.3 УК – публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, что наказывается штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Белозерову по решению суда было запрещено вести социальные страницы в сети Интернет, но это не смогло остановить истинного «заукраинца» и он похвастался выбитым на сердце тризубом.

Каким по счету уголовным делом закончится для бывшего педагога эта выходка пока не ясно, после беседы с правоохранителями он вновь публично раскаялся в содеянном. Но судя по выражению лица на фото, персоной Белозерова должны заинтересоваться не только специалисты права, но и психиатрии.

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