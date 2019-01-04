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04.01.2019, Ялта, Михаил Рябов
 
Крым, Россия, Туризм, ЮБК
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В Крыму около 100 машин с детьми застряли на Ай-Петри

Автомобилисты в Крыму проигнорировали предостережения о сложных погодных условиях, в результате около сотни машин оказались заблокированы на плато Ай-Петри. На горный серпантин с вершины сошло несколько снежных лавин, которые перекрыли проезд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Ай-Петри застряло около ста машин. В них есть дети, помощь идет. Держитесь.
И еще, не нужно туда ехать, совсем! Тем более на лысой резине и на одном приводе, сколько раз было, не учит!» – написал руководитель крымского корпункта НТВ Олег Крючков в своем блоге.

«В связи со сложными погодными условиями на Бахчисарайском шоссе образовался затор. Ликвидация затора производится силами ГИБДД и МЧС. Крымавтодор производит расчистку дороги от снега. Проезд на гору Ай-Петри перекрыт», – сообщает мэрия Ялты.

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