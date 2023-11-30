В Крыму определяют ущерб и ликвидируют последствия урагана – Аксёнов отчитал глав муниципалитетов

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Ущерб от урагана, бушевавшего в Крыму 26-27 ноября, приблизился к 40 миллиардам рублей.

Обход затопленных домов в муниципалитетах для подсчета убытков продолжается, как и обследование берегоукрепительных сооружений приморской полосы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По подсчёту ущерба на данное время он составляет 39,7 миллиардов рублей, и работы продолжаются», – сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев.

По его данным, остаются обесточенными 147 трансформаторных подстанций, почти 10,5 тысяч человек с вечера воскресенья сидят без электроэнергии. До сих пор не налажено централизованное водоснабжение 42 населённых пунктов, воду должны подвозить водовозками. Вода ушла из 90 подтопленных домов, остаются затопленными 69. В муниципалитетах по примеру потопа 2020 года созданы группы для комиссионного обследования ущерба. Размер компенсации остался прежним – 10 тысяч рублей на одного члена семьи, 50 тысяч при частичной утрате имущества, 100 тысяч при полной негодности. В пунктах временного размещения остаются больше 50 человек.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поставил задачу сегодня к вечеру полностью восстановить электроснабжение в пострадавших поселках – и не закрывать комментарии на страницах в социальных сетях руководителей муниципалитетов.

«Ряд глав администраций городов, районов и поселений закрыли возможность оставлять комментарии на своих страницах в социальных сетях. Такое поведение недопустимо. Необходима обратная связь с населением. Жители должны иметь возможность оперативно сообщать о проблемах руководителям своих муниципалитетов и получать оперативную информацию. Обращаю внимание, что главы администраций должны находиться на проблемных участках и лично руководить процессом. Необходимо мобилизовать все силы, перебрасывать на критические направления бригады из других муниципалитетов. Там, где до сегодняшнего вечера работы не завершат, будет проведено служебное расследование в отношении руководителей муниципалитета и региональных отделений «Крымэнерго», – сообщил Аксёнов.

Отдельно стоит вопрос восстановления поврежденных и разрушенных кровель. В пятницу и выходные дни в Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение, и если администрации не успеют перекрыть крыши, размер ущерба увеличится, но уже по их вине.