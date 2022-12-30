В Крыму опровергли аксиому Набиуллиной – «высокая ставка – низкая инфляция»

Доходы и сбережения крымчан в уходящем году съела инфляция, поскольку нет роста внутреннего регионального продукта.

Об этом заявил экономический аналитик Сергей Землячев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас инфляция действительно будет, потому что при падении объёма производства у нас даже увеличение среднемесячной или среднегодовой зарплаты все равно не будет покрывать разрыв, – отметил он. – По данным январь-октябрь, у нас снижение реальных денежных доходов населения именно из-за влияния инфляции, и пока в стране не восстановится производство, мы будем оставаться в такой ситуации, что цены растут».

По словам эксперта, факторов влияния достаточно много. И географическое положение располагает к установлению прямого ценового сговора между производителями.

«Говорили, что с открытием Крымского моста сразу же цены снизятся, но такого не произошло, потому что приходящие на наш рынок производители видят наши цены и начинают по ним работать. Никто не будет ставить меньше цену, если есть такая возможность. Поэтому мы сталкиваемся, во-первых, с тем, что у нас инфляция достаточно высокая, а с другой стороны население не имеет возможности вкладывать денежные средства в выгодные инструменты, и банковские ставки не покрывают уровень инфляции. Вкладывать средства в ценные бумаги или иностранную валюту, как было раньше, не имеет смысла. Люди сейчас действительно сократили траты и стараются деньги придержать. Вложить их особо тоже некуда».

Именно инфляционные ожидания вынуждают крымчан выстраиваться в очередь за бензином, гречкой и сахаром при любом проявлении нестабильности. Поиск пассивного дохода усложняет экономическое поведение, и вместо приобретения товаров и услуг для удовлетворения собственных нужд люди ищут способы сохранить заработанное.

«Сейчас появились дополнительные инфляционные факторы, как то выплаты участникам СВО, другие выплаты. Их тоже нужно обеспечить каким-то образом реальным производством товаров, то есть у нас количество денег из всех источников увеличивается, а количество товаров – нет. Поэтому, как только мы сможем преодолеть падение ВВП, тогда у нас инфляция будет достаточно приемлемой для нас и оптимальной. Пока все-таки об этом мы говорить не можем.

Надо реально смотреть на вещи, инфляция должна быть подконтрольной, как и многие другие вещи. Мы сейчас не говорим о том, чтобы уменьшить до 4%. Мы говорим о том, что все должно находиться под чётким контролем. Если у нас контролируется инфляция, то мы, как физические лица, можем планировать свой бюджет на будущее, куда мы можем потратить деньги или их вложить. Поэтому все должно находиться в рамках экономического контроля, – заявил эксперт.

– По прогнозам, мы должны действительно выйти к 4%. И тут единственная проблема в чем – ключевая ставка, которая нас поддерживает, ещё достаточно очень высока, нам её необходимо снижать, чтобы предприятия получили ресурс для развития. Они требуют денег, они требуют инвестиции, и президент ставит такую задачу достижения 1 триллиона рублей инвестиций в Крыму. И мы должны к этому стремиться. Тогда для этого нужно снижать ключевую ставку, а Центральный банк опасается высокой инфляции, на это не идёт. Поэтому, этот вопрос будет решаться. Одно радует, что научились оперативно принимать решения, и ключевой ставкой можно оперировать очень быстро».