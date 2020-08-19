В Крыму опровергли коронавирусные слухи о закрытии предприятий и школ

19.08.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму не будет повторно вводиться режим самоизоляции.

Об этом на совещании в Совете министров заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя региона, в Крыму принимаются все меры для того, чтобы как учебные заведения, так и другие отрасли продолжали работу.

«Прошу на слухи не реагировать, что там сейчас вторая волна, начнутся с сентября закрытия школ, бизнеса. Не будет сейчас никаких закрытий в данном случае. Все меры предпринимаются таким образом, чтобы не допустить ни закрытия предприятий, соответственно, ни ограничений с точки зрения обучения. Это касается и школ, и среднего профессионального образования и высшего образования, учреждений наших», – заявил Аксенов.

Ранее на полуострове распространялась неофициальная информация о том, что вторая волна коронавирусной пандемии состоится якобы после 20 сентября и с окончанием курортного сезона снова будет введен режим самоизоляции.