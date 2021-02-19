В Крыму опровергли ложь Кравчука о спасении полуострова украинцами

19.02.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Экс-президент Украины Леонид Кравчук распространяет ложь, утверждая, будто бы незаконная передача Крыма в состав УССР была инициирована Никитой Хрущевым во благо полуострова, с послевоенным восстановлением которого якобы Москва не могла справиться, в отличие от трудолюбивых украинцев.

К моменту передачи полуострова в УССР здесь уже была восстановлена большая часть промышленных предприятий, а по сельскому хозяйству Крым опережал традиционно считающийся житницей Краснодарский край. При этом, после присоединения полуострова, его развитие происходило гораздо медленнее, чем соседних областей восточной Украины, не говоря уже о западных регионах УССР. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил крымский ученый, один из идеологов Русской весны политолог Сергей Киселев.

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«За четыре послевоенных года восстановлена практически большая часть всех разрушенных гитлеровцами предприятий промышленности. В 1950-м году производство в Крыму превысило производство в 40-м году, восстановлена во многом инфраструктура, восстановлены предприятия. По сравнению с 40-м годом, они уже оснащены новыми станками, новым оборудованием…

Сегодня трудно представить, мы знаем, что в Российской Федерации Краснодар – ведущая сельскохозяйственная территория, где производится огромное количество продукции сельскохозяйственной. А Крым-то практически по всем показателям опережал…

Нам же говорят о том, что Украина облагодетельствовала Крым, что «ненька» чуть ли не от себя отрывала, и последнюю вышиванку отдавала, чтобы одеть жителей Крыма…

Вот, если мы посмотрим, сколько было построено театров, сколько кинотеатров, школ. Допустим, 56-й год – в Запорожской области 33 школы, в Крымской – 22, клубов и домов культуры: в Запорожской области 82, а это восточная Украина по большому счету, в западной цифры в два раза выше, в Крымской области – 55. Библиотек в Запорожской девять, в Крыму три. Спортплощадок в Запорожской области 200, в Крыму 42. И так по всем показателям», – заявил Киселев.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что УССР будто бы Киев потратил «сотни миллиардов долларов» на развитие Крыма после 1954 года.

«Будучи студентом, я поехал в Крым, так как не видел моря в жизни своей. И мы ехали по дороге на Севастополь. Я сельский парень, я видел бедность в полном объеме. И когда я заехал в Крым, такой бедности, как там, я еще не видел: магазины пустые, люди ходят по улице с распухшими лицами – москиты заедали. Это не крымчане были, а орловские, тамбовские… Они ходили и требовали одного – чтобы их оттуда забрали. И, очевидно, эти письма дошли до Хрущева… «Никита Сергеевич, мы не можем здесь жить, мы не умеем работать здесь, это не наше, заберите нас отсюда!»… Украине Хрущев не подарил Крым, он заставил взять Крым себе, мотивируя на Политбюро ЦК КПСС, что Украина, имея опыт в таких областях, как Одесская, Херсонская и Николаевская, может помочь Крыму, что, собственно, и произошло. Украина помогла, поставила Крым на ноги», – утверждал Кравчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что передача полуострова Никитой Хрущевым из состава РСФСР в состав УССР было грубейшим нарушением прав жителей полуострова.

«Была грубо нарушена Конституция СССР, которая не наделяла органы власти такими полномочиями. Крымчане горько шутили, что их передали как мешок картошки», – сказал Аксенов.

Он также напомнил, что в советские времена «Украина вошла в ООН и числилась в этой организации без Крыма».

Аксенов также напомнил, что в 1991 году крымчане на референдуме голосовали за восстановление автономии в составе СССР, а не самостийной Украины.

«Воля крымчан была тогда проигнорирована правящей элитой не только Украины, но и Россией», – констатировал он.

В последующие годы, отметил Аксенов, «полномочия автономии последовательно урезались Киевом».

Аксенов также обратил внимание, что результаты двух референдумов в Крыму – 1991 и 2014 года – оказались практически идентичными. На первом 93% крымчан выступили за автономию в составе Союза, а во время Русской весны воссоединение с Россией поддержали 97% участников референдума.

«Официальный Киев ошалел от крови и безнаказанности», – сказал глава Крыма, характеризуя нынешнюю ситуацию на Украине.