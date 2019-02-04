В Крыму опять спорят о новом аэропорте

04.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму возобновились споры о возобновлении работы аэропорта Бельбек под Севастополем, который мог бы дублировать Симферополь на случай плохой погоды в столице республики.

«Нужен ли Севастополю свой аэропорт на «Бельбеке»? Вам могут ответить люди, у которых сегодня сорвались все планы из-за отмены всех рейсов в аэропорту Симферополя. Кто-то не улетит на отдых, потому что не успеет на рейс из Москвы в Прагу. Кто-то пропустит рабочую встречу. А кто-то может лететь на консультацию с врачом, которого нет на полуострове.

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Эти люди вам ответят – «Да! У Севастополя должен быть свой аэропорт». В нашем городе сейчас солнце и нормальная, лётная погода. А в Симферополе туман и непонятная перспектива отлета для сотен людей. И такие ситуации повторяются с завидной постоянностью, до 2-3 раз в неделю», – написал в своем блоге депутат Госдумы Дмитрий Белик на минувших выходных.

«Я об этом говорил с самого начала, начиная с 14-го года, о том, что Севастополю крайне необходим гражданский аэропорт. В том числе, в целях безопасности. Позавчера в Симферополе были проблемы, были большие задержки. Я вчера в Москву улетал, мне как раз работники аэропорта рассказывали. А в Севастополе была отличная погода. Другое дело, что экономически, в беседе с работниками Министерства экономического развития, у них основной довод, что сейчас трассы «Таврида» и аэропорта Симферополя пока достаточно, поэтому тратить государственные деньги, еще порядка 10-ти миллиардов, нецелесообразно. Мои же доводы следующие – в городе федерального значения должен быть аэропорт. Второе – это безопасность. И третье – поток будет значительным, практически весь Южный Берег Крыма можно закрыть Бельбеком», – говорит «ПолитНавигатору» севастопольский политик и бизнесмен Олег Николаев.

Крымский политолог Андрей Никифоров критикует идею открытия второго аэропорта в Севастополе.

«Я считаю, что когда у вас в ста километрах есть аэропорт, то строить его на несколько километров ближе вряд ли имеет смысл. Но, как я понимаю, для севастопольцев, по крайней мере, для многих из них это не столько вопрос целесообразности, сколько определенного престижа. Иметь все свое, пусть и хиленькое, дохленькое, но свое – это для некоторых является важным моментом, потому что многие в городе себе цены не сложат. Если руководствоваться этими резонами, то можно много чего нагородить. Только вопрос – кто должен за это все платить», – заявил Никифоров.

Экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин считает, что аэропорт в Севастополе может быть построен, если коммерсанты вложат деньги в проект.

«Севастополь, как город федерального значения, как отдельный субъект, естественно такие планы может вынашивать самостоятельно. Но расстояние между симферопольским терминалом и Севастополем – 80 километров, где будут существовать все подъездные пути, включая трассу «Таврида»… Севастополь должен, наверное, иметь свой аэропорт, но вопрос его строительства – это вопрос инвестиционной деятельности. В том числе, правительство Российской Федерации несколько раз обращало внимание на то, что не будет против строительства аэропорта – занимайтесь инвестпроектами, ищите инвестора и стройте этот аэропорт. Из вопросов «надо/не надо» – если на это есть возможность и есть люди, готовые его построить и эксплуатировать на основе коммерческой составляющей, то почему бы нет? Я думаю, все севастопольцы будут рады», – заявил Цуркин.