В Крыму организатор экстремисткой ячейки отправится за решетку на 18 лет

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Южный военный окружной суд вынес приговор 37-летнему жителю Республики Крым, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти).

«Установлено, что подсудимый в 2015 г. организовал в Севастополе деятельность ячейки запрещенной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Он определял цели и задачи указанной ячейки, организовывал и проводил конспиративные собрания ее членов по изучению идеологии указанной террористической организации, вел пропагандистскую работу среди населения, определял меры конспирации, а также вёл скрытную антиконституционную деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации», – сообщили в российской спецслужбе.

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Противоправная деятельность организатора экстремисткой ячейки была пресечена 9 февраля 2022 года.

«Южный военный окружной суд признал севастопольца виновным в инкриминируемых преступлениях. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме», – добавили в УФСБ.