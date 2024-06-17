В Крыму организаторы концерта «ДиДюЛи» устроили зрителям пятикилометровый забег по грязи

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Концерт группы «ДиДюЛя» в лавандовых плантациях агрофирмы «Тургеневская» обернулся масштабным скандалом. Чтобы услышать «знаменитые на весь мир мелодии», зрителям пришлось идти 2,5 км по расквашенной после дождя глине.

По этой жиже им потом пришлось возвращаться обратно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организатором концерта на лавандовых полях выступило «Крымское концертное объединение» – государственное автономное учреждение, которое создала ушедшая с поста директора Крымской филармонии Олеся Костенко, забрав с собой главные концертные площадки побережья – концертный зал «Юбилейный», концертный зал «Звездный» и кинотеатр «Черноморец».

В этом году концерты сместились на модные лавандовые поля, и даже штормовое предупреждение на 15-16 июня организаторов не смутило – они заявили, что концерт был запланирован еще 2 месяца назад и в заявленные дни состоится, а зрителям нужно запастись дождевиками и «надеяться на лучшее».

В итоге от въезда на лавандовые плантации до места проведения концерта зрители шли пешком. Обещанный трансфер на микроавтобусах не состоялся – машины просто не смогли подняться в горку. Но вместо отмены концерта, организаторы сделали вид, что все прошло успешно, выпустили ролик в своих соцсетях, а недовольные комментарии просто удалили.

«Организатор, был обязан отменить концерт, но провел его. Люди шли пешком 2 км до места проведения концерта по грязи, обещанного трансфера не было. Неуважение организаторов к зрителям просто зашкаливает», – возмущены зрители.

«А чего вы пост удалили о концерте «Дидюли», который был 15-го июня? Там были сотни недовольных коментариев к посту, включая десятки видео, о том, как облажались организаторы Крымского концертного объединения. Нет, чтобы просто извиниться за свой косяк, вы удаляете пост с сотнями гневных коментов, в т.ч. от зрителей», – негодуют они.

Видимо, возвращать нескольким сотням зрителей по 2,5 тысячи руб за билет в концертном объединении были не в состоянии. Как и привезти пару грузовиков щебня, чтобы засыпать грунтовку и не вынуждать людей месить грязь. При этом организаторы требовали выдержать дресс-код мероприятия – и не появляться в «неподобающем культурному статусу виде».