В Крыму оштрафовали очередную группу заукраинских «ждунов»

Любовь Смирнова.  
30.01.2023 17:21
  (Мск) , Симферополь
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Госизмена, Дзен, Крым, Россия


Киевский райсуд Симферополя вынес три постановления о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Все три фигурантки – молодые женщины, которым придется уплатить штраф в 50 тысяч рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации пресс-службы суда, к административной ответственности привлечены две гражданки Российской Федерации 1998 и 2002 года рождения. Третья нарушительница, возраст которой не указан, делала провокационные публикации в телеграм-канале «Крым – край партизанской славы» на украинском языке.

Киевский райсуд Симферополя вынес три постановления о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ....

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От правоохранителей подобной информации не поступало, но в крымских телеграм-каналах опубликовано видео с извинениями двух участниц телеграм-чата, одна из которых уверяет, что является гражданкой Украины и состоит в телеграм-чатах националистического толка.

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