В Крыму остановили автоколонну с группой крымских татар

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Группа крымских татар в воскресенье попыталась подняться на вершину Белой скалы с национальными флагами.

Акция не была согласована, и как противозаконную ее остановили правоохранители, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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День крымско-татарского флага отмечается 26 июня. Но в этом году массовые праздничные мероприятия не проводятся в связи с особым режимом «среднего уровня реагирования» – по этой причине отменили Первомайскую демонстрацию, парад Победы, день города в Симферополе. Однако группа из 50 человек, не заботясь о законности своей акции, решила совершить автопробег под национальными флагами и подняться на вершину Белой скалы.

Полицейские остановили автоколонну и составили протоколы по ч.2 ст. 20.2. КоАП РФ – организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия. О том, что это публичное мероприятие, говорило количество участников и использование флагов. Двух водителей, на чьих автомобилях были установлены флаги, Рустема Курносова и Энвера Усеинова Белогорский райсуд оштрафовал на 20 тысяч рублей каждого – минимальное наказание, предусмотренное за это нарушение. Еще одного участника, снимавшего акцию на видео, полицейские отпустили после профилактической беседы.

Как только полицейские закончили работать, в соцсетях на страницах групп, ведущих «правозащитную деятельность», появились сообщения о том, что крымских татар задержали за национальные флаги на машинах. О том, что поездки колонной под флагами с большим количеством участников никак не могут быть «воскресной прогулкой», участники акции якобы не знали.

Накануне выступая в эфире «Крым 24» ветеран крымско-татарского национального движения Шевкет Мустафаев заявил, что никаких притеснений по национальному признаку или вероисповеданию в Крыму нет, а то, что пытаются за них выдать, попадает под статьи Административного или Уголовного кодексов.

«Обратите внимание на спокойствие в Крыму – нигде нет каких-то непонятных явлений, каких-то действий или ещё каких-то возмущений. Не будем путать мелкие уголовные преследования с серьёзным политическим движением. Конечно, крымских татар сажают, но сажают либо за противозаконную деятельность и участие в запрещенной политической партии «Хизб ут-Тахрир», либо за противозаконные акции», – подчеркнул Мустафаев.