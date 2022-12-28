В Крыму осудили активистку-многостаночницу, большую фанатку Бандеры и БЧБ

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Ошивающаяся не первый год в Киеве «крымская правозащита», существующая на подачки Фонда Сороса и других иностранных грантораздаточных лавочек, нашла себе очередную «жертву путинского прижима», борцыху за украинский Крым, против Путина и Лукашенко.

Речь идёт о некогда понаехавшей в Крым уроженки Белоруссии, Ирине Данилович, бывшей медсестре феодосийской больницы, переобувшейся в «активистку и гражданскую журналистку» и, якобы только за это осуждённую сегодня Феодосийским городским судом – к семи годам заключения с выплатой штрафа 50 тысяч рублей по ч. 1, ст. 221.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

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По такому поводу в Киеве состоялось очередное сборище «крымской правозащиты» во главе с беглой ялтинской грантоедкой Печончик на содержании Сороса, получившей «за заслуги» от украинской «влады» персональную конуру «по правам людыны ZMINA», состоящую из неё самой и приходящей уборщицы.

Кроме Печончик, перетереть обжигающую тему и освоить бюджет сползлась прочая мелкая шушера из бесчисленных картонных организаций, изображающая наличие гражданской и демократической фауны в затхлом украинском болоте.

Покалякать о делах скорбных был приглашён онлайн и папенька «жертвы режима», Бронислав Данилович.

Папаша фигурантки на линии с “крымской правозащитой” из Киева

В ходе часового толковища присутствующими были сказаны типичные, под копирку, объяснялки, что, мол, «Рафик невиновен», «взрывчатку подкинула ФСБ», «заткнули рот независимой крымской журналистке», «держали в пыточных условиях, на холоде». Но вишенкой стало заявление, будто «активистку» Данилевич ФСБ похитили с улицы, не оповестив родителей.

Если кто не понял, идиотизм заявления заключается в том, что оперативники ФСБ задержали давно уже совершеннолетнюю тётку, гражданку России, о чём абсолютно необязательно было извещать её родителей, обитающих в Белоруссии. При том, что буква закона была полностью соблюдена, и адвокат задержанной предоставлен по первому требованию, который, надо думать, и оповестил родителей о неожиданных переменах в жизни их дочери.

Данилович была задержана в апреле текущего года и, пока шло следствие, в июне была внесена в реестр иноагентов Генпрокуратуры и Минюста РФ.

“Крымчанка” Данилович

Украинские СМИ и «правозащита» сосредоточились на освещении только одного аспекта активизма Данилович – ещё борьбу за ковидные выплаты врачам феодосийской городской больницы, где она работала медсестрой до переобувания в «гражданскую журналистку».

При этом совершенно игнорируется то обстоятельство, что жиночка, задолго до ковида, объявила о своём страстном желании совершить государственный переворот в Белоруссии, фанатеет с БЧБ движа и всеми фибрами организма выступает за физическое устранение президента Лукашенко.

Нюанс в том, что Данилович обитает и страдает нездоровой тягой к БЧБ в крымском селе Владиславовка Кировского района, имеет украинское гражданство, а в 2014 году, после воссоединения, на общих основаниях получила ещё и российский паспорт.

Фанатка БЧБ

Уезжать из российского Крыма змагарка принципиально не собиралась, однако 29 мая 2015 года Данилович, год как являясь гражданкой РФ, внезапно объявилась в Киеве, приняв участие во «II Всеукраинском съезде вынужденных переселенцев из Крыма», включившись в процесс обустройства бежавших за Перекоп записных русофобов.

В том же году, 21-25 сентября, сердобольная змагарка с российским паспортом посетила тренинг «Украинской миротворческой школы» в Харькове, где специалисты из США, Дании, Израиля, Польши и самой «европейской державы» читали лекции и натаскивали агентов влияния с прицелом на дестабилизацию обстановки в российском Приазовье, ДНР, ЛНР, Одессе и Харькове, где на тот момент ещё не были задавлены пророссийские настроения.

С 9 по 11 июня 2018 года неугомонная активистка, сшибая углы, бежит в Киев на тренинг «Права человека в Крыму». Примечательно, что тренинг организован «Центром информации по правам человека», тесно связанным с чешской НКО NESEHNUTI, публично выступающей за экологию и социальные блага, но на деле, уже в российском Крыму занимавшейся финансированием «Украинского культурного центра» (окочурился после отъезда его руководителя Льони Кузьмина на Украину в начале сентября 2017 года) и организацией антироссийских провокаций.

Помимо этого, медсестра с БЧБ головного мозга активно сотрудничала с крайне вонючими СМИ-иноагентами, вроде тех же «Крым.Брехалий», «Крымский процесс» и «INжир». В них, в частности, она размещала душераздирающие статейки и срывала покровы с ковидных ужасов в крымских больницах, которые «власти тщательно скрывают от населения».

В общем, при аресте и обыске у Данилович было обнаружено и изъято 200 граммов взрывчатки в футляре для очков. Киевские бабы по найму обеих полов проливают вёдра крокодиловых слёз, сыплют проклятиями, скрежещут зубами, называя прошедший судебный процесс «судилищем», скромно умалчивая, что на Украине людей за меньшее или только по подозрению в симпатиях к России бросают в тюрьмы без суда и следствия, пытают, а то и просто не довозят живыми до СИЗО. Адвокаты? Нет, не слышали.

В ходе судебного заседания змагарка неоднократно устраивала спектакли ради скандальной огласки процесса. То, по её словам, оперативники ФСБ её сильно избили при задержании, то в холодной камере у неё было воспаление уха с потерей слуха, то у неё болела голова, и она не понимала происходящего.

На фото из зала суда, сделанные изданиями-иноагентами, с которыми активно сотрудничала Данилович, как-то незаметно её ужасных страданий, а на некоторых она вообще смеётся. Досмеялась.

Судя по реакции украинских СМИ и «правозатычников», бандеровцы потеряли в Крыму ценный кадр, знающий толк в фабрикации фальшивок и провокациях. Теперь Данилович будет шить военную форму для Российской армии и в течение долгих лет размышлять о том, зачем ей вообще понадобилось принимать российское гражданство в 2014 году. Выходит, только для того, чтобы сесть в тюрьму за антироссийскую деятельность. Гримасы судьбы…